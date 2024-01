Korszerű iroda rugalmas feltételekkel, a XIII. kerület szívében

Korszerű és igényes kialakítású irodaterület találni egy színvonalas szolgáltatásokat nyújtó irodaházban ma egyáltalán nem egyszerű Budapesten, különösen, ha a frekventált elhelyezkedés is számít. Márpedig a lokáció mindenki számára kulcskérdés csakúgy, mint a rugalmas feltételek, ha irodabérlésre kerül a sor. A XIII. kerületben található Metropol Office-ban márciustól akár 3000 nm irodaterületet is bérelhet, méghozzá rugalmas feltételekkel.

Pár percre az Árpád híd lábától

A Metropol Office Budapest egyik fő közlekedési ütőerétől, a 3-as metró vonalától, annak is egyik legforgalmasabb megállójától, az Árpád híd lábánál található Göncz Árpád városközpont metrómegállótól, illetve az 1-es villamos vonalától is mindössze néhány perc sétára található a Tüzér utcában, így tömegközlekedéssel és autóval is könnyen elérhető. A kiadó iroda önálló bejárattal rendelkezik, így a liftelőtérből és a közös lépcsőházból is könnyen megközelíthető. Az irodaház belső udvarában pedig parkolóhelyek is bérelhetők, ami még kényelmesebbé teszi a megközelítést a munkatársak és az ügyfelek számára is.

Rugalmasan változtatható terek, professzionális munkakörnyezet

Az irodában márciustól akár már 3000 nm-es irodaterület is rendelkezésre áll, de ha valaki kisebb területet keres, most azonnal is kibérelhető egy 415 nm-es irodahelyiség. Az irodaterület rugalmasan változtatható, és hangszigetelt válaszfalak, nyitható ablakok, irodánként vezérelhető klíma, belső informatikai hálózat és egyedi igény szerinti belső átalakítási lehetőségek teszik igazán professzionálissá a munkakörnyezetet.

Színvonalas szolgáltatások és biztonság

A Metropol Office mindezeken felül 24 órás portaszolgálattal és munkaidőben recepció szolgáltatással várja a bérlőket, amit kamerás felügyelet és beléptetőrendszer egészít ki. Ezen kívül VIP tárgyalók, előadóterem, raktár, kerékpártároló és dohányzó helyiség is bérelhető.

Tervezze meg még ma új irodáját!

Az ideális iroda megtalálása, kiválasztása és végső kialakítása hosszú folyamat lehet, ami heteket, hónapokat is felemészthet. A Metropol Office kiváló választás azoknak, akik kiváló lokációban keresnek rugalmasan átalakítható, prémium kategóriás irodát, átlátható és tervezhető költségek mellett.

A cikk megjelenését az ingatlan értékesítője támogatta.