Amikor új irodát keresünk cégünknek, az elhelyezkedés és a bérleti díj mellett az egyik legfontosabb szempont a fenntarthatóság, hiszen az elszabaduló energiaárak okán a bérleti díj mellett, a fenntartási költségek is sokat nyomnak a latban. Ha most keres új irodát, és kiváló lokáció, valamint a gazdaságos fenntarthatóság is fontos, akkor van egy remek, nagyobb székhelynek is ideális ajánlatunk a XI. kerületből.

A Budaörsi úton, az M1/M7-es autópályák induló, közös szakaszánál, rendkívül jól látható helyen, Kelenföld vasútállomástól, az ország egyik legjelentősebb közlekedési csomópontjától mindössze 5 percre vált most kiadóvá egy 933 nm összterületű irodaház, raktárral. A létesítmény elhelyezkedése azért is ideális, mert Kelenföld pályaudvartól és metrómegállóból a belváros közvetlen járatokkal, átszállás nélkül, akár 10 perc alatt elérhető, de az épület közvetlen közelében több busz megállója is megtalálható, emellett az épület előtt egy bicikliút is elhalad. Az Etele Plaza és a BudapestOne irodaház is sétatávolságra van innen, és az irodaház mellett található egy új Lild áruház is. A gépjárművek parkolása az ingatlanon belül 10 db parkolóhelyen lehetséges, emellett az épület előtt, az utcán is helyet kapott további 6 parkolóhely.

Az 1089 nm-es telken elhelyezkedő 3 szintes épület plusz raktár szint ablakai hang-és hőszigeteltek, hűtését és fűtését pedig új hőszivattyús rendszer biztosítja, szükség esetén gázkazánnal kiegészítve, így a létesítmény optimális költséggel üzemeltethető. Az elmúlt 1-2 év rezsiszámlái megtekinthetők, így könnyen kalkulálható, hogy mennyibe kerül majd az épület fenntartása.

Az ingatlan összesen 4 szintre tagolódik, a -1-es szint 271,3 nm-es, raktárként és garázsként funkcionál. Itt zárható raktárterület és 2 zuhanyzós fürdőszoba található. A raktárban a természetes fény biztosított és tűzajtóval is rendelkezik. Teherporta és teherlift is segíti a zavartalan áruforgalmat.

A földszint 217,7 nm-es, itt recepció, bemutató terem, üzletnek vagy irodának alkalmas helyiségek, teakonyha és 2 mosdó kapott helyet. Az első emelet 266,6 nm-es, itt irodahelyiségek, konyha és 2 mosdó, valamint szerverszoba és egy erkély található.

A második emelet 180 nm-es, területén irodák és vezetői irodák, étkező és 2 mosdó, illetve szintén egy erkély kapott helyet. A szintek egyenként zárhatóak, minden emelet egyedileg, a Bérlő igényeihez igazítható a szintek közötti közlekedést lift segíti.

A cikk megjelenését az ingatlan hirdetője támogatta.