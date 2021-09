Környezettudatosság a Property Investment Forumon

Szeptember 15-én ismét megrendezésre kerül a Property Investment Forum, melynek “Zöld szekciójában” a fenntarthatóság kerül a középpontba – olvashatjuk a Portfolio.hu cikkében.

A fenntarthatóságért nekünk kell tennünk, mindenkinek a saját területén. A jó példa ragadós lesz, de az se baj, ha szigorú előírások és akár egyre erősödő pénzügyi érdekek is kötődnek ahhoz, hogy a zöldülés felé egyre mélyebb és tudatosabb legyen az elhatározásunk. Hogyan lesz fenntartható egy ingatlanfejlesztés? Hogyan lehet 400 tonna szén-dioxiddal csökkenteni egy 14 ezer négyzetméteres irodaház éves kibocsátását, miközben 30 millió forintot megspórolunk? Miért elengedhetetlen az ingatlanok zöld üzemeltetése egy zöldnek titulált projeknél? Mennyire fenntartható építőanyag az alumínium? Mit jelent az élhető és zöld város kifejezés Budapest esetében? – Ezekre a kérdésekre adnak választ előadóink a szeptember 15-ei Property Investment Forumon célzott prezentációk segítségével.

A befektetői elvárások, a finanszírozó bankok kötelezettségei, illetve a bérlői igények is abba az irányba mutatnak, hogy egyre alacsonyabb CO 2 kibocsátású épületekre van szükség, legyen az irodaház, lakóépület, egy logisztikai központ, szálloda, vagy akár egy bevásárlóközpont. A lakásvásárlók egyre tudatosabban keresik a magas energiahatékonyságot garantáló lakásfejlesztéseket, de már az utazások, vagy a mindennapi vásárlás során is egyre előrébb kerül a látogatók prioritási sorrendjében, hogy a meglátogatott épület, milyen hatást gyakorol a környezetre. Az irodapiacon még egyértelműbbek az ingatlant használók új elvárásai. A nagyvállalatok, vagyis a bérlők, már a TCFD riportjaikban is beszámolnak róla, hogy a mindennapi működésük milyen kibocsátással jár, amiben természetesen az irodaépületek jellemzői is markáns részt képviselnek.

A kibocsátás csökkentéséhez a technológia, a tudatos épülethasználat, a hatékony üzemeltetés, illetve energiahasználat mind hozzájárulnak, a lehetőségekkel és a rendelkezésre álló megoldásokkal azonban nem árt tisztában lenni. A fenntartható ingatlanpiacról, a jó példákról fog szólni a Property Investment Forum “Zöld szekciója”, ahol többek között szó lesz arról:

További részletek a Portfolio.hu cikkében:

