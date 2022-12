Környezettudatos és energiahatékony iroda már a Rózsadomb mellett is!

Az ATENOR óbudai irodafejlesztésében, a Rózsadomb mellett elhelyezkedő RoseVille irodaházban 2023-ban vehetik át a bérlők a legmagasabb minőségben kiépített irodaterületet, mely a fenntarthatóság és emberközpontúság jegyében született. A Veeva Systems Hungary, a Veeva Systems Inc. magyar leányvállalata pedig elsőként döntött úgy, hogy ide költözteti budapesti központját.

A környezettudatosság és az energiahatékonyság mára az irodapiacon is központi kérdéssé vált, a bérbeadhatóságot is nagyban befolyásolja, hogy az adott irodaépület milyen energetikai besorolással rendelkezik. Hasonlóképpen fontos igény, hogy a magasan képzett, diverz, akár megváltozott képességű munkaerőt megtartani képes, a város szövetébe jól illeszkedő, vonzó épületek készüljenek. Hogyan néz majd ki a jövő irodaépülete? Miképpen tud megvalósulni benne a zöld szemlélet és az emberközpontúság? Az ATENOR új irodafejlesztése, az impozáns környezetben, a Rózsadomb mellett elhelyezkedő RoseVille irodaház megválaszolja ezeket a kérdéseket. Az óbudai ékszerdoboz már meg is találta első bérlőjét, a Veeva Systemst, amely szintén elkötelezett a XXI. századi értékek, a fenntarthatóság, az emberi- és munkavállaló jogok mellett.

A RoseVille irodaház fejlesztője, az ATENOR nagy tapasztalattal bír az ingatlanfejlesztésben. A közel 100 éves múltú, brüsszeli Euronext tőzsdén jegyzett, nemzetközi cég mára az 1,3 millió négyzetmétert is meghaladó portfóliója vegyes felhasználású, irodai- és lakóprojektekből áll, melyet 10 európai országban élvezhetnek felhasználóik. A fejlesztő küldetése a városi emberek életminőségének javítása, amelyhez szervesen hozzátartozik, hogy a lehető legmodernebb építési technológiákkal álmodják és valósítják meg épületeiket a fenntarthatóság jegyében, és társadalmi felelősségvállalás mentén támogatják a gazdasági fejlődést, a vállalkozói tevékenységeket, a kultúrát és az innovációt.

Nemcsak az ATENOR, de az óbudai városrésznek is új és izgalmas eleme, a 15.500 négyzetméteres, „A+” kategóriájú RoseVille irodaház négy emelettel, nagyvonalú teraszokkal, hatalmas belső kerttel, és mélygarázzsal. Elegáns, letisztult homlokzati elemek, publikus zöld felületek, átriumok jellemzik a neves Artonic Design Építész Stúdió tervei alapján készült épületet, amely nemcsak külső jegyeiben előremutató. A londoni European Property Awardson is díjazott fejlesztés műszaki tulajdonságaiban is kiemelkedő – a gépészeti megoldások és az anyaghasználat a legmagasabb energetikai és környezetvédelmi sztenderdeknek felelnek meg –, BREEAM Excellent minősítéssel rendelkezik, amely egy, már Magyarországon is népszerű fenntarthatóépület-minősítési rendszer. A hőszivattyús rendszernek köszönhetően az épület több mint 30% megújuló fűtési energia-használatra képes, továbbá újrahasznosítják a talaj- és esővizet. Az Access4You Gold minősítés – mely azt osztályozza, hogy az adott épület milyen mértékben hozzáférhető a speciális igényű, megváltozott munkaképességű felhasználók számára – is jól példázza, hogy egy valóban emberközpontú munkahely jött létre.

Nem meglepő, hogy ezek a tulajdonságok hamar meghozták a nyitótranzakciót: az irodaépület első bérlője a Veeva Systems, akik a legkorszerűbb felhőalapú szolgáltatásokat építik ki gyógyszeripari és orvosi műszergyártó cégek számára. Az amerikai vállalat világszerte 15 országban van jelen, a budapesti iroda pedig stratégiai jelentőségű számukra:

Ángel Mieites, a Veeva Systems európai régióért felelős Workplace & Facilities Senior igazgatója a következő gondolatokat osztotta meg: „Örömmel jelentjük be, hogy a Veeva Systems áthelyezi új magyarországi és kelet európai központját az ATENOR által fejlesztett RoseVille-be. Az ingatlanfejlesztő hozzáállásából és profizmusából az első pillanattól fogva éreztük és nagyra értékeljük a bérlők iránti elhivatottságukat. Ez az elhivatottság, az ATENOR műszaki felkészültsége, az épület szolgáltatási színvonala és a projekt lokációja biztosít minket afelől, hogy megtaláltuk a Veeva ideális új budapesti otthonát, ahol egy olyan irodát álmodunk meg, ami készen áll a „Work Anywhere” mottóra épülő új munkavégzési stílusunk támogatására, és ami kitűnő táptalaja régiós növekedésünknek. Büszkeséggel tölt el, hogy a RoseVille család tagjai lehetünk, és meggyőződésem, hogy a budapesti irodánk portfóliónk egyik legszebb eleme lesz.”

A Veeva Systems elkötelezett az elfogadás kultúrájának előremozdításában, az előítéletekről mentes vállalati kultúra kialakításában. A megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásának előmozdítása érdekében is kiemelten fontos számukra, hogy az irodaépületük is könnyen megközelíthető, emberközpontú legyen, és támogassa a munkavállalók fizikai- és mentális egészségét, jólétét. A RoseVille-ben mindez teljesül, hisz az irodaépület nyugodt környezetben, mégis a főváros különböző szolgáltatásaival gazdagon ellátott pontján épült. A belső kert, a játékos tetőablakok és a tágas egybefüggő terek elegendő helyet biztosítanak a kiegyensúlyozott munkavégzéshez, a mélygarázs, a biciklitárolók, a munkavállalók számára kialakított zuhanyzók mind-mind a dolgozók kényelmét szolgálják.

„A fenntarthatóság napjaink egyik legégetőbb problémája, amely világszerte hatással van a vállatok működésére. Az ESG-szempontok szintén megkerülhetetlenné váltak, az energiahatékonyság pedig az egyik top prioritássá lépett elő az ingatlanpiacon. Ma már nem az a cél, hogy egy irodaépület a lehető legtöbb cég, legtöbb munkavállalóját és munkához szükséges eszközét tömörítse egy helyre, sokkal inkább olyan épületek, a város vérkeringésébe szervesen illeszkedő közösségi terek kialakítása, amelyekkel hosszú évtizedekre tervezhetünk, amelyek fenntartásához korszerű megújuló energiát használhatunk, amelyek nemcsak falakat, de zöld területeket is képeznek – adnak, nem pedig elvesznek. A jövő irodája környezetbarát, emberi léptékű, befogadó és együtt lélegzik a várossal, a jövő irodája a RoseVille-lel már fel is épült.” – nyilatkozta Borbély Zoltán, az ATENOR magyarországi ügyvezető igazgatója.

A tranzakció során a bérlőt az Offie képviselte, míg az ATENOR bérbeadói képviselője a Cushman & Wakefield volt.