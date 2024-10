Jó lokáció, kedvező ár és rugalmas feltételek? Itt a megoldás!

Manapság nem könnyű olyan irodát találni Budapesten, amely jó lokációval rendelkezik, mégis kedvező a bérleti díja, a belváros közelében raktárt találni még ennél is nehezebb. Mit szólnál, ha azt mondanánk, hogy felfedeztünk egy olyan irodaházat a XI. kerületben, ahol mindezek mellett rugalmas bérleti feltételek is várnak rád? Ráadásul kamionnal is könnyen megközelíthető raktárak is rendelkezésre állnak!

A Szerémi Business Park a Szerémi és a Kondorosi út sarkán helyezkedik el, közel az M1, M7 és M0 autópályákhoz. Innen a Rákóczi Ferenc híd és a 6-os főút is könnyen elérhető. A közlekedés szempontjából előnyös helyszínen a 18-as, 41-es és 47-es villamosok, valamint a 114-es, 213-as és 214-es autóbuszok is segítenek abban, hogy a belváros gyorsan megközelíthető legyen. A környéken étkezési és bevásárlási lehetőségek is bőségesen adottak.

Az irodaházban 25-330 m² közötti irodák bérelhetők nettó 9-10 EUR/m² áron, míg raktárakat 330-4500 m²-ig kínálnak nettó 7-7,5 EUR/m² áron. Az üzemeltetési költség is alacsony, négyzetméterenként nettó 1,8 EUR. Az itt található raktárak ritkaságnak számítanak a piacon, mivel a nagyobb raktárakat általában csak a külvárosban, ipari parkokban találhatjuk. A belvárosban elérhető raktárakat pedig nehéz kamionnal megközelíteni.

A Szerémi Business Parkban viszont a raktárak kamionnal könnyen megközelíthetők, és elegendő hely is van a kamionok számára a megfordulásra. A raktárak között nagyobb alapterületű és ritkaságnak számító, 12,5 méter belmagasságú raktárak is találhatók. Jelenleg elérhető 1 db 300 m²-es, 4 m belmagasságú raktár, 3 db egymás melletti, 1300 m²-es magasraktári rész, valamint egy 600 m²-es szabad raktár, amelyek összenyithatók. A ki- és berakodást teherrámpa és kamionbeálló segíti, a helyszínen pedig karbantartó szolgálat is rendelkezésre áll.

A Szerémi Business Park körülkerített területen helyezkedik el, ahol 24 órás biztonsági szolgálat garantálja a bérlemények biztonságát. Az irodaház területén parkolási lehetőség is biztosított: a személyautók részére nettó 45 EUR, míg a tehergépjárművek számára nettó 70 EUR havi díj ellenében.

Ne hagyd ki ezt a remek lehetőséget, ha jó lokációt, kedvező árat és rugalmas feltételeket keresel!