Irodát vagy raktárt keres? Van egy remek ajánlatunk, frekventált helyen!

Nincs könnyű helyzetben ma Budapesten, aki jó árú és alacsony rezsijű irodát vagy raktárat keres, különösen, ha a frekventált elhelyezkedés is fontos számára. Mi most azonban a XI. kerület könnyen megközelíthető részén találtunk egy olyan irodaházat, ahol kiadó irodákat és raktárakat is kínálnak, kedvező áron, kedvező feltételek mellett.

A Szerémi Business Park a Szerémi és a Kondorosi út sarkán áll, ahonnan az M1/M7/M0-ás autópályák, a Rákóczi Ferenc híd, valamint a 6-os főút is könnyen megközelíthető, illetve a 18-as, a 41-es és a 47-es villamosok, valamint a 114-es, a 213-as és a 214-es autóbuszok biztosítják a könnyen elérhető közlekedési lehetőségeket. Ezen kívül étkezési és bevásárlási lehetőségek is találhatók a környéken, és több színvonalas szolgáltatás, pl.: 24 órás biztonsági szolgálat, meleg étkezési lehetőség a közelben elérhető.

Az irodaházban 25-330 nm-ig lehet bérelni irodákat mindössze 9-10 EUR/nm nettó áron, illetve 330-3200 nm-ig raktárakat igen kedvező, nettó 7-7,5 EUR/nm áron, az üzemeltetési költség pedig mindössze nettó 1,8 EUR/nm. A raktárak között kivételesen magas, 12,5 méteres belmagassággal rendelkező raktárhelyiségek is megtalálhatóak, amelyek igazi ritkaságnak számítanak a piacon, különösen az ennyire frekventált elhelyezkedésű raktárak esetében.

A Szerémi Business Parkban parkolóhelyek is bérelhetők, személyautók részére havi nettó 45 euróért, tehergépjárművek részére havi nettó 70 euróért. Az ingatlan rendkívüli előnye, hogy kiváló elhelyezkedése ellenére kamionnal is könnyen megközelíthető, és a kamionok számára van elég hely ahhoz, hogy megforduljanak, ezen kívül kamionbeálló, teherrámpa és karbantartó szolgálat is segíti a ki- és berakodást. Az ingatlan emellett védett, körülkerített.

Ha tehát Ön egy kiváló lokációjú, irodát, vagy kamionnal is könnyen megközelíthető, biztonságos, esetleg nagy belmagasságú raktárt keres elérhető áron, akkor érdemes szétnéznie a Szerémi Business Parkban.

A cikk megjelenését az ingatlan értékesítője támogatta.