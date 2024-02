Irodát, raktárt keres jó lokációban, rugalmas feltételekkel? Megtalálta!

Manapság nem könnyű irodát, vagy raktárt találni, különösen, ha nemcsak a kiváló lokáció és a rugalmas bérleti feltételek fontosak, hanem a kedvező ár és az alacsony fenntartási költségek is. Mai cikkünkben a XI. kerület frekventált részéről hozunk egy olyan irodaházat, ahol mindez megvalósul és nemcsak irodák, de raktárak is bérelhetők.

A Szerémi Business Park a Szerémi és a Kondorosi út sarkán, az M1/M7/M0-ás autópályák közelében található. Tehát nemcsak autóval, kamionnal, de tömegközlekedéssel is könnyen megközelíthető a 18-as, a 41-es és a 47-es villamosokkal, valamint a 114-es, a 213-as és a 214-es autóbuszokkal. Innen a 6-os főút és a Rákóczi Ferenc híd és ezáltal a belváros is könnyen elérhető, illetve étkezési és bevásárlási lehetőségek is megtalálhatók a környéken, meleg étkezési lehetőség pedig a közvetlen közelben adott.

Az irodaházban 25-330 nm-ig kínálnak kiadó irodákat nagyon kedvező áron, nettó 9-10 euróért négyzetméterenként. Az itt található irodákat színvonalas szolgáltatások mellett, rugalmas feltételekkel lehet kibérelni.

Kiadó raktárak 330-3200 nm-ig bérelhetők szintén igen kedvező, mindössze nettó 7-7,5 EUR/nm áron. Az üzemeltetési költség is alacsony, mindössze nettó 1,8 eurót kell érte fizetni négyzetméterenként. Az itt található raktárak igazi ritkaságnak számítanak a piacon, hiszen frekventált elhelyezkedésük ellenére, itt nagyobb alapterületű és kivételesen magas, 12,5 méteres belmagassággal rendelkező raktárakat is lehet találni. További előny, hogy a Szerémi Business Park raktárai kamionnal is könnyen megközelíthetőek, sőt a kamionok számára elég hely van ahhoz, hogy megforduljanak. Ezen kívül még kamionbeálló és teherrámpa is segíti a ki- és berakodást, valamint karbantartó szolgálat is rendelkezésre áll.

Az ingatlan mindemellett körülkerített és 24 órás biztonsági szolgálattal védett, területén parkolási lehetőség is adott, személyautók részére havi nettó 45 euróért, tehergépjárművek részére havi nettó 70 euróért.

A cikk megjelenését az ingatlan értékesítője támogatta.