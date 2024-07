Irodát keres a belváros közelében? Itt raktárt is bérelhet kedvező áron!

Kiváló elhelyezkedésű, ugyanakkor kedvező bérleti díjú irodát nem könnyű találni, különösen, ha a rugalmas bérleti feltételek is fontosak. Frekventált elhelyezkedés mellett raktárt találni pedig talán még nehezebb. Mi azonban most találtunk egy olyan irodaházat, amely kiváló lokációban, a XI. kerületben található és nemcsak rugalmas feltételekkel bérelhető irodákat, de raktárakat is kínál kedvező áron.

A Szerémi Business Park a XI. kerületben, a Szerémi és a Kondorosi út sarkán áll, kiváló közlekedési feltételek mellett, hiszen 18-as, a 41-es és a 47-es villamosok, valamint a 114-es, a 213-as és a 214-es autóbuszok megállója is közel van, és az épület autóval is könnyen megközelíthető az M1/M7/M0-ás autópályákról, valamint a Rákóczi Ferenc hídról és a 6-os főútról. Emellett étkezési és bevásárlási lehetőségek, valamint meleg étkezési lehetőség is fellelhető a környéken.

Az irodaházban 25-330 nm-ig lehet bérelni irodákat mindössze 9-10 EUR/nm nettó áron, illetve 330-4500 nm-ig raktárakat igen kedvező, nettó 7-7,5 EUR/nm áron, az üzemeltetési költség pedig mindössze nettó 1,8 EUR/nm. A raktárak között kivételesen magas, 12,5 méteres belmagassággal rendelkező raktárhelyiségek is megtalálhatóak, amelyek igazi ritkaságnak számítanak a piacon, különösen az ennyire frekventált elhelyezkedésű raktárak esetében. Jelenleg 1 db 300 nm-es, 4 m-es belmagasságú, illetve 3db egymás melletti, 1300 nm-es magasraktári rész, mögötte pedig egy 600 nm-es szabad raktár bérelhető és ezek összenyithatóak.

A Szerémi Business Parkban bérelhető raktárak további előnye, hogy a központi elhelyezkedés ellenére kamionnal is könnyen megközelíthetők, és a kamionok számára itt van elég hely ahhoz, hogy megforduljanak, ezen felül teherrámpa és kamionbeálló segíti a ki- és berakodást, illetve karbantartó szolgálat is rendelkezésre áll. Az irodaház 24 órás biztonsági szolgálattal védett, körülkerített ingatlan, ahol parkolási lehetőség is van személyautók részére havi nettó 45 euróért, tehergépjárművek részére havi nettó 70 euróért bérelhetők parkolóhelyek.

A cikk megjelenését az ingatlan értékesítője támogatta.