Manapság nem könnyű megtalálni az ideális irodát, ahogyan a tökéletes raktárt sem. Mindkettő esetében fontos a frekventált elhelyezkedés, de irodák esetében még az is szempont lehet, hogy a jól felszerelt iroda rugalmasan, akár rövid távra is bérelhető legyen. Raktárból még nehezebb jó elhelyezkedésűt találni, olyat, ami nem valamelyik városon kívüli logisztikai parkban található, de a választásnál fontos szempont az is, hogy a mérete rugalmasan változtatható legyen. Mai cikkünkben egy olyan irodaházat mutatunk be, amely kiváló elhelyezkedésű, és kiadó irodákat és raktárakat is kínál kedvező áron, rugalmas feltételek mellett.

A Temesvári Business Park a XI. kerületben, a Temesvár utcában, a Szerémi út közelében található, ahonnan az M1-es, M7-es, M0-ás autópályák és a belváros is könnyen elérhető. A tömegközlekedést pedig a Fehérvári úton, a közeli Albertfalva kitérőnél megálló villamosok és buszok segítik.

Az itt bérelhető irodák tehát rendkívül könnyen megközelíthetők, ráadásul 25 nm-től, 1600 nm-ig szinte bármilyen méretű irodaterület bérelhető, rugalmasan, akár hosszú- vagy rövid távra is, kedvező áron, négyzetméterenként havonta 9 euró + áfáért, 1,5 euró/nm + áfa üzemeltetési költség mellett.

Raktárakat 50 nm-től 400 nm-ig találunk itt, melyek össze is nyithatóak, így akár több ezer négyzetméter raktár bérlésére is lehetőség van az 5800 nm-es területen, négyzetméterenként havonta 6,5 euró + áfa áron, szintén havi 1,5 euró/nm + áfa üzemeltetési költség mellett.

A Temesvári Business Park védett, körülkerített ingatlan, ahol 24 órás biztonsági szolgálat, valamint karbantartó szolgálat is működik, valamint a parkolási lehetőség is adott, parkolóhelyenként 40 eurótól. A kiadó ingatlanok rugalmasan megtekinthetők, ezért, ha valóban kiváló lokációban keres irodát vagy raktárat, ne habozzon.

A cikk megjelenését az ingatlan hirdetője támogatta.