Iroda- vagy raktárvadászat? Így fogod megtalálni a tökéleteset!

Új irodát, vagy új raktárat találni nem könnyű feladat, hiszen számtalan szempontnak kell megfelelni. Mutatjuk, milyen szempontokat kell mindenképp szem előtt tartani a választás során, és egy kiváló lokációjú irodaházat is hozunk, amely ezeknek a szempontoknak mindenben megfelel.

Lokáció

Az első és legfontosabb szempont természetesen a lokáció, hiszen fontos a könnyű megközelíthetőség, munkavállalók, ügyfelek, üzleti partnerek és beszállítók számára is.

A XI. kerületben található Szerémi Business Park ebből a szempontból tökéletes, hiszen a belvároshoz közel, a Szerémi és a Kondorosi út sarkán helyezkedik el, így autóval és kamionnal is könnyen megközelíthet az M1/M7/M0-ás autópályákról, valamint a Rákóczi Ferenc hídról és a 6-os főútról is, tömegközlekedéssel pedig a 18-as, a 41-es és a 47-es villamosokkal, valamint a 114-es, a 213-as és a 214-es autóbuszokkal érhető el könnyedén.

Méret

A második legfontosabb szempont természetesen a méret, hiszen senki sem szeretne feleslegesen túl nagy, vagy éppen túl kicsi irodát/raktárt bérelni.

A Szerémi Business Parkban szerencsére ez sem probléma, hiszen irodákat már 25-330 nm-ig, raktárakat pedig 330-4500 nm-ig lehet itt bérelni. Ezek a raktárak kuriózumnak számítanak a piacon, hiszen a nagyobb alapterületű raktárak ritkaságnak számítanak ilyen kedvező lokációban, további előny, hogy itt a kínálatban nagyobb belmagasságú, 12,5 méter magas raktárak is megtalálhatóak. Jelenleg 1 db 300 nm-es, 4 m-es belmagasságú, 3db egymás melletti, 1300 nm-es magasraktári rész, és egy 600 nm-es szabad raktár kiadó, melyek összenyithatóak.

Költségek

Ugye mondanunk sem kell, hogy a bérleti díj kiemelten fontos tényező a választásnál, és nem is a mértéke, hanem inkább ár-érték aránya a meghatározó. A bérleti díj mellett pedig mára már legalább ennyire fontossá váltak a fenntartási költségek, és a kettő együttes összege határozza meg, hogy egy irodát vagy raktárt ki szeretnénk-e bérelni.

A Szerémi Business Parkban a bérleti díjak igen kedvezőek és az üzemeltetési költség is alacsony. Irodák nettó 9-10 EUR/nm áron, illetve raktárak nettó 7-7,2 EUR/nm áron bérelhetőek, mindkét esetben nettó 1,8 EUR/nm üzemeltetési költség mellett.

Szolgáltatások

Fontos szempont az is, hogy milyen szolgáltatásokat tud nyújtani az irodaház és milyen szolgáltatások találhatók meg a közelben. Hiszen egyáltalán nem mindegy, hogy a munkavállalók ebédszünetben mennyi idő alatt jutnak el oda, ahol ebédet tudnak venni. Mint ahogy raktárak esetében az sem mindegy, hogy a kamionokat milyen rakodást elősegítő szolgáltatások várják.

A Szerémi Business Park ebből a szempontból is előnyös helyen helyezkedik el, hiszen a közelben étkezési és bevásárlási lehetőségek is megtalálhatók. A kamionsofőrök munkáját pedig teherrámpa és kamionbeálló is segíti, és karbantartó szolgálat is rendelkezésre áll. Ezen kívül a Szerémi Business Park raktárait nemcsak megközelíteni lehet könnyen kamionnal, de itt elegendő hely áll rendelkezésre ahhoz is, hogy a kamionok megforduljanak.

Parkolás

Az is kiemelten fontos szempont, hogy a munkavállalók, ügyfelek részére elegendő parkolóhely álljon rendelkezésre.

A Szerémi Business Park területén parkolóhelyek is bérelhetők, személyautók részére havi nettó 45, tehergépjárművek részére nettó 70 euróért.

Biztonság

Végül, de nem utolsó sorban kiemelten fontos a biztonság is.

A Szerémi Business parkban ez sem lehet probléma, hiszen körülkerített, védett ingatlan, ahol 24 órás biztonsági szolgálat is garantálja az itt található bérlemények biztonságát.