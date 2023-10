Iroda vagy raktár? Mindkettőt megtalálhatja kiváló helyen!

Manapság nem könnyű kiváló elhelyezkedésű, jó árú és alacsony rezsijű irodát vagy raktárat találni Budapesten. Mi most azonban találtunk egy olyan irodaházat, amelynek nemcsak az elhelyezkedése előnyös, de kiadó irodákat és raktárakat is kínál, kedvező áron, kedvező feltételek mellett.

A Szerémi Business Park a XI. kerületben, a Szerémi és a Kondorosi út sarkán áll, kiváló közlekedési feltételek mellett, hiszen 18-as, a 41-es és a 47-es villamosok, valamint a 114-es, a 213-as és a 214-es autóbuszok megállója is közel van, és az épület autóval is könnyen megközelíthető az M1/M7/M0-ás autópályákról, valamint a Rákóczi Ferenc hídról és a 6-os főútról. Emellett étkezési és bevásárlási lehetőségek is fellelhetőek a környéken, és az irodaház is színvonalas szolgáltatásokat is nyújt bérlői részére, úgymint a 24 órás biztonsági szolgálat, vagy a meleg étkezési lehetőség (büfé).

A létesítményben 25-330 nm-ig lehet bérelni irodákat igen kedvező, nettó 9-10 EUR/nm áron, illetve 330-3200 nm-ig raktárakat nettó 7-7,2 EUR/nm áron, nettó 1,8 EUR/nm üzemeltetési költség mellett. A raktárak között kivételesen magas, 12,5 méteres belmagassággal rendelkező raktárhelyiségek is megtalálhatóak, amelyek ritkaságnak számítanak a piacon, különösen az ennyire frekventált elhelyezkedésű raktárak esetében.

A Szerémi Business Parkban parkolóhelyek is a bérlők rendelkezésére állnak, személyautók részére havi nettó 45 euróért, tehergépjárművek részére havi nettó 70 euróért. Az ingatlan kamionnal is könnyen megközelíthető, védett, körülkerített, ahol a kamionok számára van elég hely ahhoz, hogy megforduljanak. Ezen kívül a telephelyen kamionbeálló és teherrámpa is van, és karbantartó szolgálat is elérhető.

Ha tehát Ön egy kiváló lokációjú, elérhető árú irodát, vagy kamionnal is könnyen megközelíthető, biztonságos, esetleg nagy belmagasságú raktárt keres, akkor a Szerémi Business Parkban minden bizonnyal megtalálja.

A cikk megjelenését az ingatlan értékesítője támogatta.