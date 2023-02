Iroda vadászat: jó lokáció, jó szolgáltatások, jó áron a XI. kerületben

Aki keresett már irodát, pontosan tudja, mennyi szempontot kell összehangolni mire meglesz az igazi. Ezek közül néhány (mint például a lokáció) azonnal egyértelmű, más szempontok esetében (mint például a szolgáltatások) hosszabb utánajárást igényel, mire tisztán látjuk a lehetőségeinket.

Irodaválasztásnál alapvetően a következő fő szempontokat szoktuk mérlegelni:

Lokáció: mennyire jó az adott irodaépület megközelíthetősége, milyen tömegközlekedési lehetőségek állnak rendelkezésre, milyen szolgáltatások érhetőek el a környéken Méret: mekkora alapterületre van szükségünk A bérleti díj vagy ár Rezsi költségek, négyzetméterárak mellett fontos figyelembe venni a rárakodó plusz költségeket is, mint az üzemeltetés vagy éppen a parkolóhelyek költsége Infrastruktúra: megfelelő minőségben állnak-e rendelkezésre a munkánkhoz szükséges infokommunikációs szolgáltatások, elég robosztus-e az internet Szolgáltatások: milyen szolgáltatásokat nyújt az irodaház, milyen minőségben? Biztonság: ezt a kérdést két szempontból is vizsgálni kell. Megfelelel-e az épület a dolgozókat veszélyzető biztonsági kockázatok (például: tűzeset) szempontjából, illetve mennyire biztonságos a beléptetés, és garantált-e az ott tárolt tárgyi és szellemi javak védelme Parkolás: megfelelő parkolási lehetőségek állnak-e rendelkezésre a munkatársak és ügyfelek/vendégek számára

A fenti szempontokat nem könnyű összehangolni, ezért is ragadta meg a figyelmünket egy új hirdetés: a XI. kerület jó közlekedésű részén – a Szerémi és a Kondorosi út sarkán – vált elérhetővé egy 403 négyzetméteres, második emeleti, iroda, amelyet ráadásul kivételesen jó áron hirdetnek.

A Szerémi Business Park irodaház elhelyezkedése kiváló, autóval és tömegközlekedéssel is könnyen megközelíthető, hiszen az 1-es, 17-es-, 19-es, 41-es, 47-es, 56-os villamosok megállója is a közelben van, illetve étkezési és bevásárlási lehetőségek is fellelhetőek a környéken.

Az irodaház kiemelten biztonságos, körülkerített, védett területen helyezkedik el, a gépkocsibehajtó automata sorompóval működik, így illetéktelenek nem jutnak be, amiről a 24 órás porta és biztonsági szolgálat is gondoskodik. A parkoló egyaránt alkalmas személy- és tehergépkocsik fogadására.

Az árak az átlagnál kedvezőbbek, a havi nettó bérleti díj négyzetméterenként mindössze 12 euró/nm, a rezsi költsége (üzemeltetés) is csak 2 euró/nm, személyautók számára egy parkolóhely 45 euró/hó, teherautónak pedig 70 euró/hó.

A most felszabaduló 403 négyzetméteres, jó állapotú iroda közvetlenül kapcsolódik a lépcsőházhoz, melyet természetesen lifttel is elérhetünk. Egy nagyobb (200 négyzetméter) központi térből és több, 15-40 négyzetméter közötti önálló irodából és tárgyalóból áll.

Ha tehát Ön egy frekventált elhelyezkedésű, biztonságos irodaterületet keres elérhető áron, érdemes megnéznie ezt a remek lehetőséget.