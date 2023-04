Ha nem épül a közeljövőben számos iroda, akkor sehogy. De ne legyünk ennyire borúlátóak. Felújításokkal nem, de bontásokkal és építkezésekkel még menthető a helyzet.

Irodapiaci helyzet Magyarország 2023: Ma a budapesti irodák mindössze 7%-a mondható energiahatékonynak, azaz mindössze ennyi az AA-BB energetikai besorolású irodaterület. Ez különösen azért is aggasztó, mert 2030-ra számos, magára valamit is adó nagyobb cég tűzte ki célul a zéró karbonkibocsátást, hiszen ügyfeleik és alkalmazottaik is megkövetelik a fenntartható működést, így nem engedhetik meg maguknak, hogy az ESG szempontokat figyelmen kívül hagyják. Márpedig az ügyfelek és igen, az alkalmazottak véleménye is ma már presztízskérdés, így energiatakarékos, korszerű irodát kell, hogy találjanak a célok teljesülésének érdekében.

Hogyan lehetséges ez a jelenlegi irodaállománnyal? Gondolhatnánk, hogy a felújítás jó megoldás lehet, de a valóság az, hogy a korszerűtlen irodák felújításával csak javítani lehet ezen irodák energiahatékonyságát, a fent említett kategóriákat megugrani azonban lehetetlen. Bármennyire is furcsának tűnik, még mindig olcsóbb teljesen új irodákat építeni, még akkor is, ha ez nem egy üres telken történik, és először el kell hozzá bontani egy korábbi épületet.

A bontásokra pedig várhatóan szükség lesz, hiszen a presztízsértékű irodák esetében nemcsak az energiahatékonyság, hanem az elhelyezkedés is meghatározó, a zöldmezős beruházások pedig csak a rosszabb infrastruktúrával rendelkező helyeken valósíthatóak meg.

A BRF 2023 első negyedévére vonatkozó jelentéséből is egyértelműen kiderül ugyanis, hogy a legmagasabb bérlői aktivitást a Váci úti irodafolyosón mérték, itt kötötték le a teljes volumen 31%-át, ezt követte Pest Központ 23%-kal, majd Buda Központ 15%-kal.

Mindeközben az üresedési ráta csak tovább kúszik felfelé, 2023 első negyedévében már elérte a 12,2 százalékot, amire több mint 7 éve nem volt példa – derül ki szintén a BRF irodapiaci jelentéséből. Ez részben a hazai gazdaság gyengülő teljesítményére vezethető vissza, de sokkal inkább globális okokat kell mögötte keresni, ugyanis egész Európában ez a jellemző.

Amellett, hogy a nagybérlők a leginkább energiahatékony irodákat keresik, fontos számukra a hatékonyabb irodaterület is, azaz az eddigieknél kisebb, de átgondoltabb irodaterületet keresnek, amely optimális teret nyújthat az új irodai trendeknek, mint a home office térnyerése és a több közösségi tér iránti igény. A jövő irodái tehát nemcsak az alacsony energiafelhasználást kell, hogy célozzák, de elsősorban a munkatársakkal és ügyfelekkel való találkozás, kapcsolatépítés funkcióját kell, hogy betöltsék.