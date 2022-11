Hogyan épülnek gomba módra a csarnokok?

Egyre-másra épülnek a logisztikai és ipari csarnokok szerte Magyarországon. Van csarnok, ami egy év alatt, van ami akár pár hónap alatt elkészül. Hogyan lehetséges ezeket a jelentős méretű épületeket ilyen gyorsan kivitelezni? A kulcs az építési technológiában keresendő.

A csarnokok a leggyorsabban felépíthető épületek közé tartoznak. Ez azért lehetséges, mert egy csarnok egyes részei jellemzően nem igényelnek egyedi megoldásokat. Nyilván léteznek komplexebb csarnoképületek többféle elágazással, de alapvetően a csarnokok nagy terek egyszerű lefedésére szolgálnak. Ez a cél pedig megoldható ismétlődő metszetű építménnyel is. Így elég egy megfelelő tartószerkezetet kidolgozni, és azt ismételni a csarnok teljes hosszában.

—

Ipari ingatlant, raktárat, irodát keres Budapesten, a főváros környékén, vagy másutt az országban?

Nézzen körül a megújult Raktar.info és Irodahaz.info oldalainkon!

—

Ez egyszerűvé teszi a tervezést, és a kivitelezést is. Több előregyártott építőelemek készítésével foglalkozó cég kínál olyan modulokat, melyek csarnok építéséhez használhatóak.Ezek a cégek akár egy-egy konkrét csarnok épület tervrajzait is a megrendelő rendelkezésére bocsájtják a hozzá szükséges építőanyagokkal együtt, így a megrendelő kis túlzással a polcról veheti le a típusépületet. A kivitelezés is egyszerű, mivel ugyanazt a munkafolyamatot kell ismételni modulonként.

A csarnoképítés menete

A csarnoképítés az alapozással kezdődik, és erre a munkafázisra nagy figyelmet kell fordítani. A csarnokokat gyarkran tárolásra használják és magas polcrendszereket alakítanak ki bennük. Egy tárolásra használt csarnokban egy négyzetméterre így jelentős terhelés jut. Esetenként a csarnokban helyet kap egy gyártósor is, nehéz gépekkel, gépsorokkal, ami egyedi alapozást igényel. A csarnok épületek vázas rendszerűek, tehát a falak önsúlyát is a pillérek viselik, ezért az alapozás és a pillérek megfelelő beépítése kritikus fontossággal bír.

Az elkészített alapba állítják bele az előregyártott oszlopokat és összeöntik az alapozással. Ezek után építik meg a tetőszerkezetet. A tetőszerkezet jellemzően fém idomokból készül, és a pillérekhez csavarokkal rögzítik, hegesztésre jellemzően nincsen szükség a szerkezet összeszereléséhez.

A tetőre legtöbbször nagy táblákban felszerelhető trapézlemez fém héjazat kerül. A falakat általában szendvicspanelekből készítik, ami már vízszigetelést és hőszigetelést is tartalmaz. A szendvicspaneles technológiával rendkívül gyorsan megépíthető a csarnok fala.

A gépészeti vezetékeket (víz, gáz, elektromosság) gyakran az alap felett elhelyezkedő ipari padló rétegében vezetik el. Esetenként a gépészeti vezetékek fektetéséhez az épület felső részén fémből körfolyosót alakítanak ki. Egy ilyen körfolyosó kivitelezése azért jelent kihívást, mert általában szükséges hozzá a beton pillérek fúrása, valamint egyedi korlát hegesztése is.

Kitekintés

Csarnoképítés esetében meg kell említeni, hogy a vasbeton- és fémszerkezeteken kívül ragasztott fa szerkezeti elemek is használatosak. Ez az anyaghasználat jellemző a speciális építészeti megoldásokra, például a Makovecz Imre által tervezett csarnok épületekre is, valamint uszodák és egyéb magas páratartalmú terek esetében is előszeretettel használják a ragasztott fa szerkezetet.

—

Ipari ingatlant, raktárat, irodát keres Budapesten, a főváros környékén, vagy másutt az országban?

Nézzen körül a megújult Raktar.info és Irodahaz.info oldalainkon!

—