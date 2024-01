Hibrid munkavégzés és ESG: ez már nem a jövő, hanem a jelen!

A CBRE legfrissebb jelentéséből kiderül: 2023-ban jelentősen változott az irodák iránti kereslet, egyre nagyobb ugyanis az igény a rugalmas munkavégzést támogató és a fenntarthatósági szempontoknak megfelelő irodákra. A jelentésből az is kiderül, hogy bár a nagyobb közép-európai piacokon már lecsengőben van az irodafejlesztési hullám, Budapest, a Baltikum és a Balkán ez alól még kivételt képez. Az AmCham Workspace and Facilities Management Committee ülésén szintén az ingatlanpiac és a fenntarthatósági szempontok egyre komolyabb kapcsolatáról számoltak be – olvashatjuk a Portfolio oldalán. A szakértők azt is hangsúlyozták, hogy a bérlők számára egy fontosabbak a zöld munkaterek és az ESG szempontok is.

2023-ban várhatóan 1,1 millió négyzetméter új iroda kerülhet átadásra a Balti-tengertől az Adriáig terjedő közép-európai régió 12 országában. Ez lényegesen magasabb volumen, mint a 2022-es volt, de a következő évekre csökkenést prognosztizálnak. Ez alól kivételt jelent néhány kisebb piac, például a délkelet-európai országokban, a balti országokban és Budapesten, ezeken a területeken valósul meg ugyanis a 2024-ben várható átadások 80 százaléka.

Ugyanakkor hazánkban nem várható a kihasználatlanság mértékének jelentős emelkedése, ugyanis az új fejlesztések nagy része már bérlőre talált. Mindemellett a kereslet kifejezetten élénkülést mutatott a régióban, ami a bérleti díjak növekedésével is együtt járt, továbbra is Budapesten, Prágában és Varsóban lehetett a legmagasabb áron irodát bérelni.

A pandémia okozta home office hullám ugyanakkor nem múlt el, de nem is maradt meg teljesen, az üzleti szolgáltató központok 98 százaléka ugyanis továbbra is alkalmazza a távmunkát, de nem teljes munkaidőben, így egyre inkább a hibrid munkavégzés felé terelődik a hangsúly. A megkérdezett vállalatoknak például a 84 százaléka kíván új telephelyek indításával bővíteni, és mindössze 16 százalékuk gondolkozik abban, hogy az új munkaerőt teljes mértékben távmunkában alkalmazza.

A CBRE felmérése alapján az ESG is egyre nagyobb szerepet játszik, egyértelműen többen keresik a fenntarthatósági tanúsítvánnyal rendelkező ingatlanokat. A bérlői igények közt ma már a közelben található étkezési lehetőség, a fenntartható épület és működés, a megfelelő mennyiségű, közösségi munkára is alkalmas terek, a fitneszterem, a jó beltéri levegőminőség, a szabadtéri terasz vagy kert, a rugalmas irodahelyiség-választék és a pihenésére szolgáló kényelmi helyiség is szerepelnek. Az igények tehát megváltoztak és ehhez a bérbeadóknak is alkalmazkodniuk kell.

Nem elhanyagolható szempont az sem, hogy az elvárásoknak megfelelő irodák HR-eszközként is szolgálnak, ugyanis a zöld munkaterek nagyon fontossá váltak a munkavállalók számára, akik egyfajta közös térként, találkozópontként tekintenek a munkahelyük közösségi tereire. Ennek okán a bérlők is egyre szofisztikáltabbak és tudatosabbak ezen a téren, és nagy az érdeklődés az ESG- és a corporate követelményeknek megfelelő irodaházak iránt.

