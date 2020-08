Gyönyörű lesz ez a modern budai épület

Egy budai épület fejlesztése indul: nagyszabású campust kap a Testnevelési Egyetem, amelyet a TSPC tervezőiroda álmodott a Csörsz utcába.

Augusztus első napjaiban építési engedélyt kapott Buda legnagyobb campusfejlesztésének második üteme: a Csörsz utcai sportpályák és multicsarnok építése heteken belül elkezdődhet a budai oldalon. A Testnevelési Egyetem fejlesztése a Portfolio kimutatása szerint Budapest tíz legértékesebb folyamatban lévő projektje között szerepel.

A több ütemben megvalósuló budai Testnevelési Egyetem campusfejlesztés most látványos résszel folytatódik. Ahogy az a tavaly bemutatott látványterveken látható, a BAH-csomópont felé zöld öböllel és fasorral, éjszaka pedig egy különleges, LED-világítású kerítéssel, az úgynevezett kolonáddal épülő campus nappal és éjjel is hozzátesz majd Budapest városképéhez. A most megkapott építési engedély forgalmi változást is hoz a környék életébe, melyet a Magyar Közlöny részletez.

A Csörsz utcai területen található majd egy 400 méteres, nyolcsávos, szabadtéri atlétikapálya, az élőfüves, NB1-es méretű futballpálya és a két kültéri teniszpálya mellett a campus része lesz még egy 1500 fős lelátóval rendelkező multicsarnok, amely kézilabda, kosárlabda, röplabda és torna gyakorlására és versenyfunkcióra egyaránt használható. A csarnokhoz tartozó előtér alkalmas lesz egyetemi rendezvények megtartására. A területen 200 férőhelyes teremgarázs, illetve egy 700 négyzetméteres kondicionáló terem is létesül majd.

A projektben különleges tervezési elemként szerepelt a BAH-csomópont felőli speciális kerítés, mely a kolonád nevet kapta. A kolonád egy raszteres dinamikájú hullámzó íves határoló motívum, mely lendületével a BAH-csomópont forgalmára reflektál. A tervezési elem egyben egy helyenként 6 méter magas támfal is, melynek tereppel való csatlakozása folyamatosan változik. A kolonád tervezése során a TSPC szakemberei a BIM-technológiát használták, és ötvözték azt a szakmai tapasztalatot, amelyet korábbi sportlétesítmények, például az EYOF sportpályái vagy a szegedi uszoda tervezésekor szereztek.

