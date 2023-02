Nincs könnyű helyzetben az, aki ma frekventált helyen keres felújított irodát, ráadásul rugalmas feltételekkel. Hiszen az elmúlt évek változásai alaposan felforgatták az irodapiacot, senki sem mer hosszútávra szerződni és kevés a rugalmas kialakítással kibérelhető kisebb irodaterület. A régebbi épületek között ezen kívül kevés az olyan, amit korszerűsítettek. Zuglóban, a Hungária körút közelében azonban van egy irodaház, ahol az elmúlt év a korszerűsítésről szólt, itt keresi most bérlőjét egy 1500 nm-es kiadó irodaterület, de akár ennél kisebb terület is bérelhető és rövid távra is lehet szerződést kötni.

Zugló vasútállomáshoz közel, a Szugló utcában áll a Zugló Office Tower, melynek 6000 négyzetméternyi bérelhető irodaterületén olyan neves cégek bérelnek irodákat, mint a BNI Center Kft. a világ vezető üzleti kapcsolatépítő szervezetének magyarországi képviselete, Bravogroup Holding, az OBSERVER Budapest Médiafigyelő Kft., a Maxaldó Könyvelő és Tanácsadó Zrt., vagy a VIAVIN Építőipari Zrt. Tehát igazán professzionális környezetben dolgozhat, aki itt bérel irodát.

Az irodaháznak ezen felül még az elhelyezkedése is rendkívül kedvező, tömegközlekedéssel is könnyen megközelíthető, hiszen közel van a Hungária körúton az 1-es villamos megállója, és nincs messze az M2-es metró Puskás Ferenc Stadion megállója és a Stadion autóbusz-pályaudvar sem. Az autóval érkezők számára pedig természetesen parkolóhelyek is bérelhetők a bérelt irodaterület arányában.

A Zugló Office Tower irodaház ráadásul az elmúlt évben esett át egy energetikai fejlesztésen, mely a fűtésvezérlés korszerűsítését, illetve a lámpatestek cseréjét, vezérlésének modernizálását érintette és a fejlesztések folyamatosak. Ezen kívül belső átalakítások is történtek, így a most kiadó, 1500 nm-es iroda modernebb megjelenéssel, rugalmas kialakítással várja új bérlőjét, de akár lényegesen kisebb iroda is bérelhető, és amint már említettük rövid távra is lehetőség van szerződést kötni.