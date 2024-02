Exkluzív irodát keres rugalmas feltételekkel? Ezt nézze meg a XIII. kerületben!

Színvonalas, magas szintű szolgáltatásokat nyújtó, frekventált elhelyezkedésű irodát egyáltalán nem könnyű találni ma Budapesten, különösen, ha a rugalmas bérleti feltételek is fontosak számunkra. A XIII. kerület szívében elhelyezkedő Metropol Office irodaházban mindezen feltételek teljesülnek. Márciustól akár már 3000 nm-es irodaterület bérlésére is lehetőség nyílik.

A Göncz Árpád városközpont közelében

A Metropol Office a Tüzér utcában található, az Árpád híd lábától és a Göncz Árpád városközpont metrómegállótól mindössze néhány perc sétára. Autóval és tömegközlekedéssel is könnyen megközelíthető a 3-as metróval vagy az 1-es villamossal. Az autóval történő megközelítést még könnyebbé teszi, hogy az irodaház belső udvarában parkolóhelyek is bérelhetők és utcai parkolásra is van lehetőség. Az itt kiadó iroda önálló bejárattal rendelkezik, így a liftelőtérből és a közös lépcsőházból is könnyen elérhető.

21. századi munkakörnyezet, rugalmasan változtatható terek

Az irodaterület mérete rugalmasan változtatható, márciustól akár már 3000 nm-es irodaterület is bérelhető. Ha valaki kisebb területet keres, azonnal is rendelkezésre áll egy 415 nm-es irodahelyiség. Amik azonban igazán professzionálissá és 21. századivá teszik az itteni munkakörnyezetet, azok a hangszigetelt válaszfalak, a nyitható ablakok, az irodánként vezérelhető klíma, a belső informatikai hálózat és az egyedi igény szerinti belső átalakítási lehetőségek.

Magas minőségű szolgáltatások és biztonság

Mindezt olyan magas minőségű plusz szolgáltatások egészítik ki, mint a bérelhető VIP tárgyalók, előadóterem, raktárhelyiség, kerékpártároló, kerékpáros öltöző és fedett dohányzó helyiség. A Metropol Office irodáinak biztonságát pedig kamerás felügyelet és beléptetőrendszer garantálja, illetve 24 órás portaszolgálat és munkaidőben recepció szolgáltatás is várja a bérlőket.

Tervezze meg cége számára a tökéletes irodát!

Hosszú hetekig akár hónapokig is eltarthat egy cég számára megtalálni és kialakítani az ideális irodát. A Metropol Officeban azonban tényleg teljesen személyre, azaz a vállalkozása profiljára szabhatja az új irodát, mégpedig gyorsan és rugalmasan, átlátható és tervezhető költségek mellett.

A cikk megjelenését az ingatlan értékesítője támogatta.