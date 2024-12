Értékteremtés és ikonikus épületek: 25 éves jubileumát ünnepli a WING

Az idén fennállása 25. évfordulóját ünnepli Közép-Európai egyik meghatározó ingatlanfejlesztő és -befektető vállalata, a WING. A cég, amely ikonikus, hosszú távon is értéket teremtő épületek létrehozását célozza és előtérbe helyezi a fenntarthatóságot és a társadalmi felelősségvállalást, az elmúlt negyed évszázadban meghatározó szerepet játszott a mai, modern ingatlanpiac formálásában. 1999 óta közel 750 milliárd forint értékű beruházást hajtott végre Magyarországon, fejlesztéseivel jelentősen hozzájárult Budapest látképének formálásához. Nemzetközi terjeszkedésének köszönhetően pedig immár Németországban és Lengyelországban is fontos szereplő – derül ki a WING sajtóközleményéből.

A cégcsoport története 25 évvel ezelőtt, a Váci útról nyíló Klapka utcában kezdődött, mára tevékenysége az ingatlanpiac minden szegmensére kiterjed: az irodák, ipari és logisztikai ingatlanok, kiskereskedelmi ingatlanok, szállodák és lakófejlesztések is a portfóliója részét képezik. A cégcsoport olyan projektekkel büszkélkedhet, mint a Telekom Campus, amely a Magyar Telekom, a T-Systems és a Deutsche Telekom IT Solutions székháza, az Ericsson és a Siemens-evosoft Duna-parti székháza, a Wizz Air Oktató Központ, az ibis Styles Budapest Airport Hotel – Budapest első repülőtéri hotele, a GOBUDA Mall, a Hegyvidék Bevásárlóközpont, valamint a LIVING lakóparkok: a BREEAM minősítésű Le Jardin vagy a legújabb Római Park. WING Industrial ernyőmárkája alatt olyan jelentős ipari és logisztikai üzleti parkokat fejleszt és működtet a fővárosban és vonzáskörzetében, mint az East Gate vagy az Airport City Business Park. Az utóbbi időszak kiemelkedő projektjei közé tartozik az ESG-konform Liberty iroda-hotel vegyesfunkciós fejlesztése, amely az első TRIBE hotelt is elhozta Magyarországra, a Liget Center, ahol az RTL Magyarország belvárosi bázisa található és a Vitrum boutique-irodaház, valamint Budapest egyetlen belvárosi technológiai irodaparkja, a HOP Technology Office Park.

A negyed évszázad során a cégcsoport piacvezető ingatlanvállalattá nőtte ki magát: a WING 750 milliárd forint értékben fejlesztett Magyarországon, 1,35 millió négyzetméternyi területet épített, ami 52 épületet jelent: ez átlagban évi több mint 2 darab új ingatlan átadásának felel meg. A társaság jelenléte mára a nemzetközi színtéren is jelentős: a WING többségi tulajdonában áll Lengyelország legnagyobb ingatlanfejlesztő vállalata, a Varsói Értéktőzsdén jegyzett ECHO Investment, illetve a vezető német lakó- és kereskedelmi ingatlanfejlesztő, a BAUWERT. A három országban együtt összesen 5,5 millió négyzetméter alapterületű ingatlant fejlesztett a cégcsoport.

„Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy az elmúlt 25 év során cégcsoportunk nemcsak rendkívül erős szakértői csapatot épített ki és kiválóan alkalmazkodott az ingatlanpiac dinamikus változásaihoz, megőrizte alapvető értékeit, szakmai elkötelezettségét és prioritásait is. Az értékteremtés mindig is védjegyünk volt; az általunk fejlesztett épületek nemcsak funkcionális szempontból, hanem építészeti értelemben is jelentős mértékben hozzájárulnak a város fejlődéséhez és az épített környezet gazdagításához.” – mondta Noah Steinberg, a WING elnök-vezérigazgatója, majd folytatta: „A hazai modern, ingatlanpiac az elmúlt negyed évszázad alatt jött létre – örömmel tölt el, hogy cégcsoportunk meghatározó alakítója volt ennek a folyamatnak, és immár a nemzetközi színtéren is megmutathatjuk fő értékeinket: a megbízhatóságot, a szakértelmet és a tisztességes működésünket.”

A WING egyedülálló szakértelemmel bír BTS (Built-To-Suit) fejlesztések megvalósításában, első számú választás amennyiben egyedi igényekre szabott, kulcsrakész épületek létrehozására van szükség. A negyed évszázad alatt a tevékenysége során egyre intenzívebben jelent meg a környezettudatosság és a fenntarthatóság, ennek megfelelően a WING, értékeivel szinkronban, a magyarországi piacon elsők között adott ki ESG-jelentést 2022-ben.

Az idei évben a cégcsoport átadta az ország egyik legmodernebb és ESG-konform vegyesfunkciós komplexuma, a Liberty záró ütemét, illetve példaértékű műemlékvédelmi felújítást követően, a Liget Centert, ahol az RTL Magyarország új belvárosi bázisa jött létre.

A cégcsoport elmúlt 25 évnyi teljesítményének lenyomatát a következő videón keresztül ismerhetik meg közelebbről: