Elkezdődött a magyar KKV-k ESG-forradalma!

A fenntarthatóság már nem csak a nagyvállalatok kiváltsága – a hazai kis- és középvállalkozások (kkv-k) is beléptek az ESG korszakába! A Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség (MGFÜ) friss felmérése váratlan tényeket tárt fel: a vállalkozások döntő többsége már találkozott ESG-követelményekkel, részben alkalmazza is azokat de még sok a hiányosság.

A felmérés válaszadóinak 90%-a kkv, háromnegyedük már kapott fenntarthatósági kérdőívet beszállítóként – de csak egy rendelkezett közülük tapasztalattal az ESG jelentés elkészítésében!

A cégek kétharmadának nincs megfelelő online platformja, ahol bemutathatná fenntarthatósági teljesítményét, az ESG szoftverek használata egyáltalán nem elterjedt, ugyanakkor sokan rendelkeznek olyan vállalatirányítási rendszerekkel, amelyek az ESG egyes részterületeit támogatják!

Az ESG-felelősök hiánya miatt a legtöbb vállalkozás csupán ad hoc módon alkalmaz fenntarthatósági megoldásokat, és célzott ESG-képzési programban sem vesznek részt a vállalatvezetők vagy az alkalmazottak, illetve külső tanácsadókat sem vesznek igénybe az ESG szempontoknak történő megfelelés érdekében.

De van remény! A kutatás szerint a cégek egyre nagyobb figyelmet fordítanak az energiagazdálkodásra, hulladékcsökkentésre, a munkavállalói elköteleződés növelésére és a helyi közösségek támogatására, illetve az etikus üzleti magatartás is prioritás mindenkinél!

Ma már tehát már senki sem engedheti meg magának, hogy figyelmen kívül hagyja az ESG szempontokat. Az ingatlanpiacon egyre élesebb a verseny a fenntartható, korszerű irodákért, miközben a korszerűtlen épületek egyre inkább háttérbe szorulnak.

A prémium ESG-minősítésű irodákért szó szerint harc folyik, és a fejlesztőknek most már nincs más választásuk, mint lépést tartani a trenddel. A cégeknek pedig nemcsak a szabályoknak való megfelelés érdekében érdemes ESG-kompatibilis irodát választani, hanem azért is, hogy a legjobb munkaerőt is magukhoz tudják vonzani.

