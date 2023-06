Elképesztő változások és meglepő új trendek az irodapiacon! Mit keres a Bérlő?

Az irodapiacon tapasztalt drámai változás minden ingatlanfejlesztőt sokkol – A bérlői igények forradalmi fordulatot vettek!

Az irodapiacon a bérlőknek ma már sokkal specifikusabb elvárásaik vannak, melyek befolyásolják az ingatlanfejlesztők munkáját is. Erről, valamint az elmúlt 3 év gazdasági recessziójának, az inflációnak, az energiaválságnak a hatásairól, a barna- és zöldmezős területek hasznosításáról, fejlesztéséről is szó esett a Portfolio Property X 2023 konferencia második szekciójában.

A bérlői igényekről egy panelbeszélgetés keretében esett szó, melyen Borbély Gábor MRICS, kutatási igazgató, CBRE moderálásában Ispánki Nikoletta, kereskedelmi igazgató, GTC Magyarország, Kalaus Valter MRICS, Managing Partner, Newmark VLK Hungary, Kovács-Bertók Zita, üzletfejlesztési igazgató, CPI Hungary Kft., Szarvas Gábor, ügyvezető, Greenbors Consulting Kft., elnök, HuGBC és Varga Judit MRICS, Head of Asset Managment, CA Immo Hungary vettek részt.

Mit keresnek a bérlők?

A panelbeszélgetés során kiderült, hogy a bérlők ma már sokkal szofisztikáltabbak, így ma már sokkal magasabb szintű elvárásokkal rendelkeznek, speciálisabb irodahelyiségeket keresnek. Az iroda ma már nem is annyira a munkavégzés, hanem inkább a személyes interakciók helye, és míg bizonyos szektorokban már visszatértek az irodákba a munkavállalók, más szektorokban ez kevésbé jellemző. A bérlők tehát élményt keresnek, azaz nem területet, hanem szolgáltatáscsomagot kell számukra nyújtani.

Az elmúlt három évben a kereslet gyökeresen átalakult, ezért a fejlesztők számára ma már az az elsődleges kérdés, hogy hogyan tudnak technikailag javítani az épületeken és milyen közösségi szolgáltatásokat és egy plusz élményeket tudnak nyújtani.

Miért fontos az ESG?

A panelbeszélgetés során az is kiderült, hogy a bérlők nincsenek teljes képük az ESG-ről, funkciójával, és nem is biztos, hogy az ezzel kapcsolatos információkra részletesen szükségük van. Ugyanakkor az ügynökségeknek is nagy szerepe van a bérlők edukálásában.

Az új energetikai tanúsítványokban most már részletesebben kell bemutatni a bérlők részére a számokat, és az épületek életciklusára vonatkozóan is információkat kell szolgáltatni, mindezt időszakosan frissítve és a bérlők számára elmagyarázva.

A bérlők megtartásához tehát két dolgot kell szem előtt tartani. Egyrészt a rugalmasságra és a gyorsaságra kell figyelni, majd ezt kell kiegészíteni a megfelelő célkitűzésekkel.