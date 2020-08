Egyedül a panelek ára csökkent Dunakesziben a járvány hatására

Nem viselte meg az északi agglomerációban található Dunakeszi ingatlanpiacát a Covid-19. Habár egy rövid időszakra visszaesett az érdeklődés, az már látszik, hogy az árakat nem befolyásolta a járvány. Mindössze egyetlen szegmensben jelentkezett csökkenés, viszont a közeljövőben további áremelkedés várható a szakértő szerint.

A Covid-19 márciusi megjelenése, majd a bevezetett kijárási korlátozások az északi agglomeráció ingatlanpiacát sem hagyták érintetlenül: áprilisban egyik napról a másikra drámaian visszaestek az ingatlan-bemutatások. Összességében azonban úgy tűnik, hogy a járványhelyzet kevésbé viselte meg ezt a részt, mint a fővárosi ingatlanpiacot – jelezte Balla Frigyes, a Balla Ingatlanirodák Dunakeszi irodájának szakmai vezetője. Így, a már említett áprilisi hónapot leszámítva, nem tapasztaltak jelentősebb forgalomcsökkenést az ingatlanközvetítők.

A szakértő véleménye szerint a stabil ingatlanpiac egyik oka vélhetően az, hogy az északi agglomerációban elsősorban családok laknak, így a rövid távú bérbeadás, vagyis az Airbnb, egyáltalán nem jellemző a térségre. Ezért az elmaradó turisták és az ebből származó bevételkiesés nem csökkentette az itt található ingatlanok értékét.

De az is közrejátszik a szinten maradó forgalomban, hogy az elmúlt évek statisztikái szerint a dunakeszi járás az ország legtehetősebb részei közé tartozik. Ennek köszönhetően az itt élők az országos átlagnál nagyobb mértékű megtakarításokkal rendelkeznek, ez pedig lehetővé teszi számukra az ingatlanvásárlásokat.

Ezek a tényezők pedig az árakra is hatással voltak. Balla Frigyes szerint az elmúlt fél évben a családi házak piacán az árakat tekintve egyáltalán nem tapasztaltak visszaesést, a lakások piacán pedig csak a panelek tekintetében figyeltek meg egy enyhébb, 5-10 százalék körüli árcsökkenést.

Ezzel összefüggésben a hirdetési és az eladási árak közti különbség sem változott jelentősen. Ahogyan a járványhelyzet előtt is, úgy most is, 5-10 százalék körül mozog az alku mértéke Dunakeszi ingatlanpiacán. Az átlagos értékesítési idők szintén nem módosultak jelentősen, és alapvetően az befolyásolja őket, hogy mennyire reális, piaci áron kerülnek a lakások a hirdetési portálokra – jegyezte meg az ingatlanközvetető. Amennyiben a vevők számára elfogadható áron tudják meghirdetni az ingatlanokat, úgy a lakások 2-3 hónap, a családi házak pedig 4-6 hónap alatt találnak új tulajdonost.

A legkeresettebb típusok közé tartoznak most egyrészt a háromszobás, erkélyes lakások, másrészt az önálló családi vagy ikerházak, nappalival és három hálószobával. A lakásokat általában 530 ezer forint körül négyzetméteráron tudják értékesíteni, ami azt jelenti, hogy egy 70 négyzetméter körüli, átlagos állapotú ingatlan 37-38 millió forint körüli áron cserélhet gazdát, míg a családi házak esetében az átlagár 50-70 millió forint között alakul.

Ha az újépítésű ingatlanok piacán nézünk körül, akkor azt látjuk, hogy Dunakeszit évek óta az ikerházak és a családi házak uralják, lakásokat csak elszórtan építenek a beruházók. Az árakat tekintve az új építésű családi házak 80-100 millió forintba kerülnek, az ikerházak 60-80 millióba, a lakások pedig átlagosan 600 ezer forintos négyzetméteráron cserélnek gazdát.

A vásárlásoknál egyébként a vevők mintegy 30-40 százaléka hitel bevonásával egészíti ki az önrészét, melynek átlagos mértéke 10-20 millió forint között alakul – tette hozzá az ingatlanközvetítő.

Balla Frigyes a befektetői céllal történő ingatlanvásárlásokra is kitért, jelezve, hogy bár azok kisebb mértékűek a teljes forgalomhoz képest, mint a fővárosban, azonban itt sem elhanyagolható a számuk. A befektetők általában 2-3 szobás lakásokat keresnek, melyeket lokációtól, bútorozottságtól függően 100-150 ezer forint körüli áron tudnak kiadni.

Ami pedig a közeljövőt illeti, a szakértő szerint Dunakeszi ingatlanpiacán a folyamatosan fejlesztéseknek is köszönhetően – új óvodák, iskolák, gimnázium, illetve elkészült az M2-es út – az árak valószínűleg tovább fognak emelkedni, és a járvány egy esetleges második hulláma is csak enyhe megtorpanást idézhet elő.