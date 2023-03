Biatorbágy, a budapesti agglomeráció egyik leggyorsabban fejlődő része, ahol különösen erős a munkaterületek iránti kereslet. A Tópark “BE MY CITY” Iroda- és Lakópark elhelyezkedése rendkívül kedvező, könnyen megközelíthető. Itt nyitja meg az IWG legújabb, hibrid munkavégzéshez ideális, impozáns co-working tereket, irodákat, tárgyalókat és kreatív tereket kínáló központját, a Regus Tóparkot.

Az 1130 négyzetméteres Regus Tópark impozáns co-working tereket, irodákat, tárgyalókat és kreatív tereket kínál.

Az IWG tovább erősíti magyarországi jelenlétét, és fémjelzi azon törekvését, hogy a jövőben minél több helyszínen kínáljon csúcsminőségű megoldást az egyre népszerűbb hibrid munkavégzéshez, valamint az ehhez kapcsolódó igények kiszolgálásához.

A projekt az épületkomplexum tulajdonosával, a Lavinamix Csoporttal kötött partnerségi megállapodás eredményeként jött létre, amelynek során az IWG platformja által egy márkás és rugalmas munkakörnyezet született

A biatorbágyi helyszín fontos mérföldkő az IWG tervében, hiszen a következő egy év során világszerte 1000 új helyszínnel kívánja bővíteni portfólióját.

Az IWG, a világ hibrid munkamegoldások piacának első számú szolgáltatója, akihez a Spaces és a Regus brand is tartozik, a napokban nyitott a biatorbágyi Tópark “BE MY CITY” Iroda- és Lakóparkban egy újabb, korszerű és rugalmas munkaterületet. A projekt, amely a Lavinamix Csoport és az IWG közös partneri együttműködésében valósult meg, az irodapiacon jól ismert és népszerű Regus márkát választotta.

A hibrid munkamegoldásokat kereső vállakozások növekvő igényeire reagálva az IWG a következő évben világszerte 1000 új helyszínnel kívánja bővíteni portfólióját. A hibrid munkavégzés révén a vállalatok jelentősen alacsonyabb költségalappal dolgoznak, amely a cégeknek alkalmazottanként átlagosan 11 ezer dolláros megtakarítást jelenthet.[1]

Biatorbágy, a budapesti agglomeráció egyik leggyorsabban fejlődő része. A régióban különösen erős a munkaterületek iránti kereslet, az IWG helyszínein továbbra is jelentősen növekszik a bérbevehető területekre vonatkozó megkeresések száma. A Tópark elhelyezkedése rendkívül kedvező, a környékről közlekedési dugók nélkül könnyen megközelíthető, tömegközlekedéssel az M4-es metró Kelenföld vasútállomástól 8 perc alatt és autóval pedig a belvárosból mindössze kb. 15 perc alatt elérhető.

Az épület tulajdonosai az IWG platformját választották, hogy a hibrid munkavégzés iránt gyorsan növekvő keresleten keresztül maximalizálják ingatlanjaik megtérülését. A technológiai platformjába évente mintegy 50 millió fontot befektető IWG a partnereinek hozzáférést biztosít a vállalat teljes szakértelméhez, úgy a design és fit-out, valamint az értékesítés és marketing támogatásokhoz.

Az új Regus helyszín Biatorbágyon, a Tópark – Be My City területén található. Az épületben irodák, tárgyalók, co-working és kreatív terek kapnak helyet. Az IWG célja, hogy magas szintű megoldást kínáljon a fővárosi agglomerációban, – a városon kívül is – csúcsminőségű, rugalmas munkaterületek tekintetében. A Regus irodákban minden feltétel adott a produktív munkavégzéshez, a környezet kellemes és inspiráló, és kiváló lehetőség van a networkingre is.

A kiváló elhelyezkedésű Regus Tópark a legkülönbözőbb iparágakban működő cégek és induló vállalkozások számára biztosít munkaterületet, az IWG Design Your Own Office szolgáltatása pedig lehetővé teszi, hogy az irodákat saját igényeik szerint rendezhessék be.

Az IWG, a rugalmas munkaterületek és a co-working piacának globális vezető hálózata, több mint 120 országban található 3500 helyszínnel, ügyfelei az IWG alkalmazáson keresztül a világ bármelyik részéről bármikor hozzáférhetnek az összes helyszínhez és üzleti szolgáltatáshoz.

A hibrid munkavégzés népszerűségével a hagyományos irodák kihasználtsága csökken: a vállalkozásoknak egyre kevesebb állandó irodára van szükségük és a rugalmas irodaszolgáltatások felé fordulnak. 2022-ben az IWG világszerte több száz új partneri helyszínnel bővült és a következő egy évben újabb 1000 helyszínnel kívánja növeli portfólióját. Az anyavállalat ügyfelei között a világ legsikeresebb vállalkozói és magánszemélyei találhatóak, valamint a Fortune 500 vállalatainak 83%-a is üzleti partnere.

„A mostani nyitással tovább erősítjük magyarországi jelenlétünket. Biatorbágy fontos üzleti központként ideális helyszín számunkra, amely lendületet ad terjeszkedési terveinknek. A kiváló minőségű, rugalmas munkaterületek iránti igény továbbra is növekszik, ahogy a hibrid munkavégzés válik az új sztenderddé. Nagy örömünkre szolgál, hogy a Lavinamix Csoporttal közösen dolgozhattunk a projekten, és a Regus márkát továbbfejlesztettük egy olyan megállapodás keretében, amely csúcsminőségű munkaterülettel bővítette az épületet” – mondta Mark Dixon, az IWG vezérigazgatója és alapítója. “A biatorbágyi nyitás éppen egy olyan időszakra esik, amikor egyre több vállalat számára válik nyilvánvalóvá, hogy a rugalmas munkavégzés növelheti a munkavállalók elégedettségét, növeli a produktív munkavégzést, miközben a környezetet is kíméli. Kutatások bizonyítják, hogy munkahelyi modellünk emeli a termelékenységet, és lehetővé teszi, hogy egy vállalkozás jelentősen alacsonyabb költségkiadás mellett fejlődhessen.”

“Örülünk, hogy az IWG-vel együttműködve elsőrangú hibrid munkaeszközöket hozhatunk a térségbe. A Budapest határában található kiváló elhelyezkedésű és könnyen megközelíthető helyszínünk nagyon keresetté vált a helyi cégek és a környéken dolgozók számára a csúcsminőségű munkaterületek tekintetében” – tette hozzá Bajnok Lajos, a Lavinamix Group vezetője.

Az IWG többmárkás terjeszkedési stratégiájának lényege, hogy minden típusú vállalkozás számára vonzó megoldásokat kínáljon. Az IWG személyes, pénzügyi és stratégiai értéket teremt a vállalkozások számára, a világ legérdekesebb vállalataitól és legismertebb szervezeteitől kezdve a magánvállalkozásig. Az IWG ügyfelei maximálisan kihasználják a rugalmas munkavégzésben rejlő lehetőségeket a termelékenység, a hatékonyság, az agilitás és az elérhetőség növelése érdekében.

[1] Forrás: Global Workplace Analytics