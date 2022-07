Az ág is húzza az irodák piacát a régióban

Az irodák elvben jelentősen drágulhatnak, hiszen – egy friss becslés szerint – egy irodaház építési költsége több mint 30%-kal nőtt idén kora nyárig a járvány kezdete óta. Melyek most a főbb trendek az irodapiaci szegmensben?

Bár az utóbbi napokban kevésbé ingadozik az Euró-Forint árfolyam, azért a háború nem csitul, még a tűzszünet is messzinek tűnik. Eközben a gazdaság felbolydult, hiszen az igen magas gáz és villanyárakat részben most már a lakosság is érzi, miközben a KATA megszüntetése kisebb-nagyobb cégeket is érint. Összességében borús hónapok következhetnek el az irodapiacon. Az a kevés bérlő, akik ősszel költöznének, most jó helyzetben vannak, hiszen ők diktálhatják a tempót.

De nézzük, hogy a szakértők szerint mi történt a régiós irodapiacon a közelmúltban.

A minap az Euroconstruct tette közzé legfrissebb adatait. Ez egyébként egy független szervezet, mely 19 európai ország építőipari adatokat (is) gyűjtő kutatócégeit fogja össze. A legfrissebb nyári EU-s adatok szerint tavaly az Euroconstruct 4 közép-kelet-európai ország piacán (Csehország, Magyarország, Lengyelország, Szlovákia) a tranzakciók értéke elérte a 23 milliárd eurót, amely szerény, 1,9%-os növekedést jelent 2020-hoz képest. A méretét tekintve is legnagyobb Lengyelország megőrizte vezető pozícióját a régióban rekord-magas, 55%-os piaci részesedéssel, jóval meghaladva Csehországot (16%) és Magyarországot (20%).

A régió piacra újraéledt, de most mi jöhet?

Az irodapiac új formában éledt fel és az otthoni munkavégzés és a hibrid munkavégzés népszerűsítése ellenére az irodai szektor helyzete stabil.

A térhasználat módja azonban változik; a bérlők sok esetben úgy döntenek, hogy megújítják ugyan irodabérleti szerződéseiket, de például megváltoztatják a helyiség elrendezését, hogy megfeleljen a munkavállalók igényeinek a Covid utáni „új világban”. Néhány cég pedig – részben jobbára gazdasági megfontolásokból – már most csökkenti a teret, maximalizálva a kihasználtságot.

Minden emelkedik, még a telekár is!

Ugyanakkor sok projekt leállt a Covid hullámai miatt, most pedig a sok bizonytalanság miatt nem indulnak el a régiek, alig akad új építkezés a régióban. Ebből azt következik, hogy az eljövendő két évben várhatóan kínálati hiány lesz, mivel néhány projekt jelenleg is tolódik, és bár építés alatt áll, a rövid távú befejezésük kérdéses.

Az Euroconstruct szakértői szerint „az emelkedő építési költségek, a magas infláció és a növekvő kamatlábak miatt nem megfelelő környezet a befektetők aktivizálására. Emelkednek az építőanyagok, a szolgáltatások, a telkek árai és a bérek is, és 2022 végéig várhatóan ez a tendencia folytatódni fog” – fejtik ki. Majd hozzáteszik: becslések szerint például egy irodaház építési költsége több mint 30%-kal nőtt a járvány kezdete óta.

Rekordok a régiós raktárpiacon

A raktárpiacon új rekordok dőltek az értékesítés és a szállítás átcsoportosítása miatt. Mint ismert, a járvány felgyorsította a raktárpiac fejlődését és sok raktárterület épül a régióban. A történelmileg nagyon magas keresletet ugyanilyen nagyon magas kínálat követi és ez a tendencia idén is látható lesz az e-kereskedelem és az úgynevezett nearshoring fejlődése miatt (ez utóbbi a termelést az outlet-zónához közelebb helyezi és az ellátási láncot kívánja lerövidíteni). A fejlesztők nagy érdeklődést tapasztalnak a nagyvárosi agglomerációk közelében található last mile (utolsó mérföldes) logisztikai létesítmények iránt is, és valószínű, hogy ilyen projekteket valósítanak majd meg a jövőben. Ezek az e-kereskedelem fellendülése miatt népszerűek a forgalmazók és a futárcégek körében.

Energiahatékonyság és alapterület

Az energetikai árrobbanás okán a befektetők számára fontos kérdés lett az épületek energiahatékonysága, kibocsátása, használóik kényelme, melyeket eddig is ismert tanúsítványok (LEED, BREAM, stb.) igazolnak. A klímaváltozás miatt ma a környezeti szempont ugyanolyan fontos, mint a projektek jövedelmezősége, és ez a szempont az uniós irányelvek keretein belül nagyban befolyásolja az üzleti döntéseket.

A fenntartható befektetések magasabb piaci értékelést kapnak, és a pénzintézetek is jobban minősítik őket. Az energiatakarékos megoldások csökkenteni kívánják a működési költségeket és minimalizálni a környezetre gyakorolt hatást.

Nem mindenütt maradt sok home office: heti 3 irodai nap a normális

A JLL irodapiaci szakértő cég pár hete közzétett másik, globális felmérése szerint pedig, ahogy egyre inkább hiányolják a dolgozók az irodai létet, úgy nő a munkavállalók körében az otthoni munkavégzéssel kapcsolatos fásultság. A dolgozók 33 százaléka nem akar a jövőben otthonról dolgozni, 79 százalékuk pedig legalább egyszer egy héten az irodában akarja elvégezni a munkáját. A globális kutatássorozat tanúsága szerint átlagban heti három irodai napot tartunk optimálisnak, a fennmaradó kettőből másfelet otthonról dolgoznánk, felet pedig egy harmadik helyszínről. Ez lehet egy kávézó vagy jó idő esetén egy park is, a lényeg a változatosság és hatékonyság, amire minden korábbinál nagyobb az igény: ahogy egyre inkább hiányolják az irodai létet, úgy teszi a munkavállalókat egyre fásultabbá az otthoni munkavégzés.

