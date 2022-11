Akár 25%-kal is csökkenthető az irodák rezsiköltsége!

Még a régebbi korszerűtlen irodák esetén is 15-25 százalékkal is mérsékelhető a rezsi, ha egyedileg mérhetővé teszik a fogyasztást és a bérlők is együttműködnek az üzemeltetéssel – mondta el a Létesítménygazdálkodási és Épületüzemeltetési Szolgáltatók Országos Szövetsége (LEO) elnöke, Schmidt József.

Nyilvánvaló, hogy az iroda-ágazatnak hatalmas kihívással kell szembenéznie, hiszen az üzleti felhasználóknak nincsen rezsivédelem, még a nyáron bejelentett, részleges formában sem. Az irodaházak teljes, piaci árat fizetnek az áramért, a gázért. Az, hogy pontosan mennyit, attól is függ, hogy kötöttek-e egyedi szerződéseket, és ha igen mikor, milyen áron. Nagyságrendileg azonban télen 5-10-szer akkora fűtési rezsivel számolhatnak az üzemeltetők, mint tavaly vagy tavalyelőtt. Már ha nincsen napelem és/vagy hőszivattyú a házon, illetve nem történt más, lényeges korszerűsítés.

Irodát, raktárat, üzlethelyiséget, ipari ingatlant keres Budapesten, a főváros környékén, vagy másutt az országban?

Ugyanakkor a közös érdeket felismerve, az ingatlantulajdonosok többsége most igyekszik jóval szorosabbra fűzni az létesítmény-üzemeltetőkkel kialakított párbeszédet, illetve együttműködést.

Energetikai téren háromféle iroda létezik

Schmidt József a Létesítménygazdálkodási és Épületüzemeltetési Szolgáltatók Országos Szövetsége (LEO) szerint a magyarországi iroda állományt az energia felhasználást tekintve három részre lehet osztani.

1, A régi építésű irodák

Az első csoportot a régi építésű irodaházak képviselik. Nyilván korszerűtlen gépészettel és meglehetősen pazarló energiagazdálkodással.

2, Az elmúlt évtized A kategóriás házai

A második kategóriába közelítőleg az előző tíz esztendőben megépített A kategóriás irodaházak tartoznak. Ezeknél a modern energiarendszerek között egy-egy elemében már a zöld energia is megtalálható – különböző mértékben,

3, A még tervezett, kifejezetten takarékos irodák

A harmadik kategóriát azok az irodaépületek jelentik, amelyek még a tervezőasztalon vannak, és ezek megtervezésénél az új helyzetnek megfelelően, már nyilvánvalóan kiemelkedő szerep jut az energiahatékonyság megteremtésének.

A jól ismert energiaár-robbanás következményei manapság többszörösen kiemelik, mennyire fontos az, hogy a tervezőmérnökök már a kezdetektől szoros együttműködést alakítsanak ki a megszülető irodaházak létesítménygazdálkodási szakembereivel.

Közösen meghatározva az elvárásokat és ahhoz társítva a megfelelő műszaki megoldásokat. Ebben a munkában a LEO tagjai, a több évtizedes üzemeltetési tapasztalataik alapján kialakított modellezési megoldásaikkal tudják elősegíteni az új irodaházak átlagosan 50 évre tervezett életciklusa alatt várható energiafelhasználás optimalizálását is. Ezért is fogadtuk örömmel, hogy ebben – a közelmúltban tartott közös konferencia tapasztalatai alapján –, a Budapesti és Pest megyei Mérnöki Kamara vezetése is partnernek tekinthető – számolt be Schmidt József.

A szakember, a LEO tagvállalatainak idei tapasztalatait elemezve kijelentette még a kevésbé korszerű irodaépületekben is 20-25 százalékos energia megtakarítást tudnak elérni az energiafelhasználás mérésével, szabályozásával és megfelelő ellenőrzésével, már, ha ehhez a felhasználók, munkavállalók szokásjogának felülvizsgálatát is társítani lehet.

Az így elért, jelentős üzemelési költségmegtakarítást pedig egyre több helyen már a fenntartható, zöld energia beruházások elindításához használhatják fel.

