Aggaszt a horror rezsi számla? Így érezd jól magad az irodában!

A tízszeres gázárak és a sokszoros áram-árak nem csak az otthonoknak, de az irodáknak is keresztbe tesznek. A legegyszerűbb védekezési mód a nagy hidegek esetére újra elrendelt home office, de számos módon védekezhet egy vállalkozó vagy egy cég is a rezsiköltségek elszállása okán.

A járványt követően egy vadonatúj rém, a rezsiköltségek került a nyakunkba, így az irodapiacon is a gazdaságos, fenntartható üzemeltetés és ésszerű használat szempontjai kerekedhetnek felül.

Nyilvánvaló, hogy az otthoni munkavégzés nagy teret nyert a Covid járvány idején, de ezt követően is velünk maradt. A kevesebb ingázás ráadásul kisebb levegőszennyezéssel, és kisebb parkolóhely-igénnyel és kíméletesebb úthasználattal járt. Nyilván a nagyvállalatok és a kis-közepes cégek sem engedhetik meg azonban, hogy minden dolgozó igénybe vegye a home office lehetőséget, illetve mindenki, akinek jár ilyen lehetőség, az a heti 5 napból, akár csak 3-4 napot stabilan otthonról dolgozzon…

Ugyanakkor a tízszeresére növekvő gázárak és a sokszorosára emelkedő áram-árak most új kihívásokat hoznak.

Ezek okán most összegyűjtöttünk néhány spórolási tippet és startégiai ötletet az üzleti döntéshozók számára; hiszen jelenleg egy vadonatúj irodatervezési és üzemeltetési modell van kialakulóban, ugyanis a home office mellé a céges rezsicsökkentés is elvárásként kerül be – különösen a hideg hónapok közeledtével.

Jöjjenek tehát a tippek a gazdaságosabb, fenntarthatóbb, mégis összetartóbb irodai csapat és munkafolyamatok megvalósítására.

Érdemes áttervezi a munkateret és – amennyire csak lehet – a közösen használt asztalok számát növelni, az állandó, fix asztalokét csökkenteni, és visszaadni a bérbeadónak a felesleges tereket, vagy nagyobb találkozó-területeket létrehozni. A fiatalabb, rugalmasabban gondolkodó munkavállalók számára ez már nem, vagy kevéssé probléma. A lényeg az új generációknak nem a 100%-os jelenlét 8-tól 5-ig, hanem a 100%-os hatékonyság!

Javasolt az értekezletek, meetingek számának átgondolása, optimalizálása (akár növelése), de úgy, hogy személyes jelenlét és online meeting is elegendő számú legyen, hogy kellően kiváltsa a home office miatt átalakuló teljesítmény-mérési rendszert.

A találkozók lehetnek kötetlenebbek, amolyan közös kávézások, találkozó jelleggel; erre akár esetileg is lehet helyet bérelni. Ugyanígy a „csapatépítők” is felértékelődnek, hogy legyen meg a kellő személyes kapcsolat, a kollaboráció, a brainstorming, illetve a csapatban végzett projektmunka. De ilyen terekben az oktatás vagy a mentorálás is megtörténhet.

Sokaknak, főként az agilis, rátermett fiatalabb generációknak vagy a középkorúaknak ma is kulcskérdés az inspiráló munkakörnyezet. Belsőépítész igénybe vehető például a (meg)világítás, az ergonómia, a kellő zajszigetelés és hasonlók áttervezésére, ami által nemcsak inspirálóbb, de világosabb vagy jobb hőérzetet okozó munkakörnyezet is kialakítható, ami szintén segíthet csökkenteni a rezsiköltségeket

Az állítható erősségű világítás, azaz LED, fényerőszabályzós, akár automatikusan vezérelt (jelenlét- és megvilágításérzékelős) világítás.

Emellett a fűtés-hűtés és szellőzés zóna szintű, jól kigondolt vezérlése (például fan-coil megvalósítása), melyhez szenzorok hada használható ma már. Tehát az energiafogyasztás sokkal inkább létszámhoz köthető lesz.

A megtervezett árnyékolás a nyári hűtés energiaigényét csökkenti.

Az átgondoltan tervezett terek, így az emlegetett elrendezés, bútorozás, üvegfelületek, színek önmagukban jó érzéseket keltenek, továbbá a benapozással a hűvösebb időkben hőnyereséget érhetünk el: magyarán a nyári időszakot leszámítva részben a napsugarakkal is fűthetjük az irodát is, üveg válaszfalak is használhatók például.

