A Z generációt már nem tarthatod bent állandóan az irodában!

Bármennyire is próbálják a munkáltatók a pandémia vége óta visszacsábítani a munkavállalókat az irodába, a Z generáció tagjaival ezt már nem tudják megtenni. Márpedig éppen ők azok, akik most lépnek be tömegesen a munkaerőpiacra, így 2025-re már ők fogják alkotni a teljes globális munkaerő egyharmadát – olvashatjuk a Property Forum oldalán. Ezt a megváltozott igényt pedig az irodát keresőknek és az ingatlanfejlesztőknek is figyelembe kell venniük.

A Z generációt ugyanis egyedi értékek és törekvések jellemzik, ők elsősorban értelmes, rugalmas és kényelmes munkahelyeket keresnek. Számukra a legfontosabb elemek közé tartozik a rugalmasság és a munka-magánélet egyensúlya. A Z generáció rugalmas időbeosztás iránti igénye a munka megítélésének szélesebb körű változását tükrözi, és aláhúzza azt a növekvő felismerést, hogy a munka és a magánélet integrációjának holisztikus megközelítése kulcsfontosságú a munkavállalók elégedettsége és termelékenysége szempontjából.

A Z generációt emellett az az erős vágy vezérli, hogy pozitív hatást gyakoroljon a világra, ezért olyan munkát keres, amelyben értelmes célt lát, és ahol ezek, a világ jobbá tételét célzó feladatok megvalósulhatnak. Olyan vállalatokhoz vonzódnak, amelyek összhangban vannak az értékeikkel, és elősegítik a közös cél és hozzájárulás érzését. A Z generáció számára kiemelten fontos a vállalat társadalmi és környezeti ügyekkel kapcsolatos álláspontja, amint azt a Genesis Property közelmúltban készült felmérése is kimutatta, amelyből kiderült, hogy a munkavállalók 51%-a számára fontos, hogy munkáltatója részt vegyen a környezetvédelemben, 48% pedig olyan vállalatnál dolgozna szívesen, amely aktívan részt vesz a közösségért végzett tevékenységekben.

Az irodai környezeten belül a Z generáció tagjai a különálló munkaterületeket részesítik előnyben, amelyek magánéletet és teret biztosítanak a koncentrációra. A számukra ideális munkaterület a kényelmet, az átgondolt kialakítást, a bőséges természetes fényt és a technológiához való zökkenőmentes hozzáférést hangsúlyozza.

Hogyan segíthetik a munkáltatók a Z generáció boldogulását?

Azoknak a munkáltatóknak, akik a Z generációhoz tartozó munkavállalókat akarnak vonzani és megtartani, olyan munkahelyet kell létrehozniuk, amely készen áll az igényeik és elvárásaik kielégítésére. Ez magában foglalja a mindennapi munka értelmének biztosítását, a rugalmasságot és a kényelmes, jól megtervezett fizikai teret.

Íme néhány konkrét dolog, amit a munkáltatók tehetnek azért, hogy kellemes munkahelyei légkört teremtsenek a Z generáció számára:

Teremtsenek olyan munkahelyeket, amelyeknek tényleg értelme, célja van: A Z generáció azt szeretné érezni, hogy ő fog majd változást hozni a világba. A munkáltatóknak lehetőséget kell biztosítaniuk számukra, hogy olyan értelmes projektekben vegyenek részt, amelyek összhangban vannak az értékeikkel, és pozitív hatást gyakorolnak a társadalomra.

Engedélyezzék a rugalmas munkaszervezést: A Z generáció értékeli a rugalmasságot és a munka és a magánélet egyensúlyát. Lehetővé kell tenni számukra, hogy hibrid vagy rugalmas időbeosztásban dolgozzanak, mindaddig, amíg a fiatalok betartják a határidőket.

Vigyék be a természetet és a természetes fényt: Vigyenek be zöld növényzetet és bőséges természetes fényt a munkaterületre. A Z generáció értékeli az olyan környezetet, amely összeköti őket a természettel és fokozzák általános jólétüket.

Sőt, egy Steelcase (a világ egyik vezető irodabútorokat gyártó vállalata) tanulmány szerint a Z generáció tagjainak 73%-a úgy véli, hogy a tér nagyon vagy rendkívül fontos a vállalat hatékonysága szempontjából, amelynél dolgozik.

Tippek a Z generációs tehetségek vonzásához és megtartásához

A fentieken kívül itt van még néhány dolog, amit a munkáltatók tehetnek a Z generáció vonzása érdekében:

A technológia és a hatékonyság összehangolása: A Z generáció már beleszületett a digitális világba, ami felgyorsítja a digitális eszközök és platformok integrálását a napi munkafolyamatokba, és hatékonyabb és innovatívabb működési módokat sürget.

Biztosítsa a tanulás és a fejlődés kultúráját: A Z generáció mindig tanulni és fejlődni szeretne. Szakmai fejlesztési programokra és mentorálási lehetőségekre van szükségük, hogy folyamatosan bővíthessék készségeiket.

Sokszínű és befogadó környezet: A Z generáció hangsúlyt fektet a sokszínűségre és az egyenlőségre, így a munkahelynek viszont elfogadónak és befogadónak kell lennie mindenki számára. Ez segít abban, hogy mindenki megbecsültnek érezze magát, és elősegítse az összetartozás érzését.

A Z generáció megváltoztatja a munkahelyi paradigmát, egyesek szerint jobban, mint bármelyik korábbi generáció. A világjárvány mélyreható hatással volt a szemléletükre, világos és pragmatikus megközelítést alakítva ki a munkahelyi elégedettségüket leginkább befolyásoló tényezőkkel kapcsolatban. A Z generáció számára kiemelkedő jelentőségű lesz az erős vezetés, amely képes inspirálni és mentorálást nyújtani, miközben egészséges és befogadó vállalati kultúrát teremt. Ami az irodai helyszínt illeti, a Z generáció valójában az a csoport, amely a világjárvány után a leginkább hisz a munkahely hozzáadott értékében, felismerve annak lehetőségét a szervezeti összeköttetés javítására és a karrierépítési kilátásaik növelésére.

A Z generációs munkavállalók ezen igényeinek és elvárásainak megértése és kielégítése jelentősen növelheti a munkahelyi elégedettséget, ami nagyobb elkötelezettséghez, termelékenységhez és a munkavállalók hosszú távú megtartásához vezethet.

Ehhez azonban az irodatereknek is alkalmazkodniuk kell, több szociális interakciós térrel, rengeteg zöld növénnyel és természetes fénnyel, sokoldalú, az egyének változó igényeihez igazított koncepcióval.

