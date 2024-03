A XIII. kerületben keres irodát? Ez a lehetőség biztos, hogy érdekelni fogja!

A XIII. kerület vitathatatlanul az egyik legnépszerűbb környék, ha valaki irodát szeretne bérelni. Megtalálni a tökéleteset azonban itt sem olyan egyszerű. Mai cikkünkben egy olyan irodaházat mutatunk a kerület szívéből, ahol exkluzív irodát bérelhet rugalmas feltételekkel, akár 3000 nm-en.

Az Árpád híd lábától sétatávolságra

A Metropol Office autóval és tömegközlekedéssel is könnyen megközelíthető helyen, a Tüzér utcában található, a Göncz Árpád városközpont metrómegállótól és az Árpád híd lábától mindössze pár perc sétára. A tömegközlekedéssel történő megközelítést a város ütőereinek számító 3-as metróvonal és az 1-es villamos segítik, míg az autóval közlekedők számára nagy segítséget jelent, hogy az irodaház belső udvarában parkolóhelyek is bérelhetők és utcai parkolásra is van lehetőség. Az itt kiadóvá vált iroda a liftelőtérből és a közös lépcsőházból is könnyen elérhető, önálló bejárattal rendelkezik.

Kényelem és korszerűség magas minőségben

A Metropol Office-ban egészen 3000 nm-ig kínálnak bérelhető irodaterületeket, méghozzá rugalmasan változtatható méretben, 21. századi munkakörnyezetben. A professzionális környezetet hangszigetelt válaszfalak, nyitható ablakok, irodánként vezérelhető klíma és belső informatikai hálózat garantálja, az irodák pedig egyedi igény szerinti teljesen a cég igényeihez, arculatához szabhatók. Mindez olyan plusz szolgáltatásokkal egészül ki, mint a bérelhető VIP tárgyalók, előadóterem, raktárhelyiség, kerékpártároló, kerékpáros öltöző és fedett dohányzó helyiség.

Biztonság és átlátható költségek

Az irodaházban 24 órás portaszolgálat és munkaidőben recepció szolgáltatás is a bérlők rendelkezésére áll, az irodák biztonságát pedig kamerás felügyelet és beléptetőrendszer garantálja. Az igényes, professzionális munkakörnyezet és a kiváló elhelyezkedés mellett a Metropol Office átlátható és tervezhető költségekkel kínálja irodáit, rugalmas átalakítási lehetőségeivel kitűnő megoldást nyújt azoknak, akik elsőrangú irodát keresnek kiváló lokációban.

A cikk megjelenését a Metropol Office értékesítője támogatta.