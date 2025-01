A tökéletes iroda és raktár itt várja! Ezért NE hagyja ki ezt a lehetőséget!

Olyan irodát keres, ahol végre minden feltétel tökéletes? Vagy raktárt, ami kamionnal is könnyen megközelíthető? Megtalálta, amire szüksége van – és még annál is többet!

Fedezze fel Budapest egyik legjobb üzleti ajánlatát a XI. kerületben!

A Szerémi Business Park nemcsak egy hely, hanem a hely, ahol minden üzleti elképzelése valóra válhat! Ez a rejtett gyöngyszem nemcsak irodákat, hanem hihetetlen raktárakat is kínál – mindezt elképesztően jó árakon és rugalmas feltételekkel.

Tudta, hogy…

Az M1, M7 és M0 autópályák szinte karnyújtásnyira vannak?

szinte karnyújtásnyira vannak? A belváros is könnyedén elérhető, legyen szó villamosról (18, 41, 47) vagy buszról?

Éttermek, boltok és minden más kényelem a közvetlen közelben vár Önre?

Ez a hely megváltoztatja, amit az iroda- és raktárbérlésről gondolt!

25–330 m² közötti méretben, máráron, hogy vállalkozása ne csak elférjen, hanem kiteljesedjen!

Raktárak, amik kamionnal is könnyen elérhetőek:

330–4500 m² között, nettó 7–7,5 EUR/m² – verhetetlen áron, verhetetlen helyen!

Rejtett extra? Az üzemeltetési költség mindössze nettó 1,8 EUR/m²!

Kamionos logisztika? Kipipálva!

A Szerémi Business Parkban a kamionos be- és kirakodás többé nem jelent problémát, mert kamionbeálló és teherrámpa is rendelkezésre áll, és a kamionoknak elég hely van a meforduláshoz! Sőt, karbantartó szolgálat is elérhető a helyszínen, és akár 12,5 méteres belmagasságú raktárak is elérhetők – ilyet máshol biztosan nem talál!

Most azonnal bérelhető:

1 db 300 m²-es raktár, 4 m belmagassággal,

3 db 1300 m²-es magasraktári egység,

1 db 600 m²-es raktár.

Akár össze is lehet nyitni őket, ha még nagyobb raktárra lenne szüksége!

Ne várjon tovább!

A Szerémi Business Parkban minden megvan, ami az üzlet sikeréhez kell. Kattintson vagy telefonáljon, és látogasson el hozzánk, hogy kiválaszthassa a tökéletes irodát vagy raktárat még ma!

A cikk megjelenését a Szerémi Business Park értékesítője támogatta.