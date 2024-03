A szolgáltatott iroda a válasz, minden irodabérleti kérdésre!

Az irodabérleti piac alaposan átalakult az elmúlt néhány évben. Először a pandémia miatt nőtt meg az igény a rövid távra bérelhető, rugalmas irodaterületek iránt, majd az energiaárak emelkedése vezetett ahhoz, hogy a bérlők ma már az energiatudatos, fenntartható, „A” kategóriás irodákat keresik. A folyton változó irodaigényekre pedig a szolgáltatott irodák jelentik a választ, nézzük meg kicsit részletesebben, mik az előnyei!

Rugalmasság időben és térben

Ahogy azt már a bevezetőben is említettük, a kulcsszó a rugalmasság, és ez időben és térben is értendő, azaz irodát ma már rövidebb időtávra is bérelhetünk, a korábban megszokott átlagos 5 éves időtartam helyett, akár 1-2 évre is. Ugyanakkor ezen a rövid időtávon belül is rugalmasan változtathatjuk, hogy mekkora irodaterületre van szükségünk, azaz üzleti igényeink változásainak megfelelően bővíthetjük vagy csökkenthetjük az irodaterületet, ami lényegesen gazdaságosabb üzemeltetést tesz lehetővé. Ezen kívül egy-egy projekt időtartamára is bérelhetünk irodaterületet, amennyiben az a projekt a székhelyünktől eltérő, más településen van.

Gyorsan költözhető

A szolgáltatott irodák másik nagy előnye, hogy a szerződés aláírása után, akár már másnap költözhetőek, szemben a hagyományos irodabérleti szerződésekkel, ahol sokszor hónapokat kell várni arra, hogy a cégünk számára szükséges infrastruktúrát kiépítsék, és leendő irodánkat igényeink szerint kialakítsák.

Minimális indítási költség

További előny, hogy egy szolgáltatott irodában az indulási költség szinte nulla vagy minimális, hiszen a berendezésről és az internet kiépítéséről is a bérbeadó gondoskodik, nekünk a plug ’n’ play rendszernek köszönhetően mindössze 1-1 laptopot kell biztosítanunk az alkalmazottak számára. Ezen kívül tárgyalótermek, konferenciatermek, konyha, étkező, lounge, biztonsági szolgálat, recepció, takarítás, tea-kávé szolgáltatás is rendelkezésre állnak igény szerint. Igaz ugyan, hogy a szolgáltatott irodák elsőre drágábbnak tűnhetnek, de itt tényleg nem kell semmilyen extra irodakialakítási költséggel számolnunk és az árak nem egy adott területre, hanem órára vonatkoznak.

Komplett szolgáltatás csomag

A lényeg tehát, hogy szolgáltatott irodák esetében nem egy irodahelyiséget bérlünk, hanem komplett szolgáltatás csomagot vásárolunk, amelyen belül az alapszolgáltatások mellett, számtalan kiegészítő szolgáltatás érhető el, amelyek közül egyéni igényeinknek megfelelően választhatjuk ki, hogy melyekre van szükségünk. A csomag tartalmát pedig csakúgy, mint az irodaterület nagyságát, az évek során bármikor rugalmasan változtathatjuk, így nem kell évekre előre tudnunk, hogy milyen szolgáltatásokra lesz szükségünk majd a jövőben, ugyanakkor a kért, de végül igénybe sem vett szolgáltatásokért sem kell fizetnünk.

Minimális kockázat

Mindezekből látszik, hogy a szolgáltatott irodáknak nemcsak a fenntartása sokkal gazdaságosabb, de lényegesen kisebb pénzügyi kockázatot is jelentenek. A szerződések is egyszerűbbek, áttekinthetőbbek, moduláris felépítésűek, így nincs szükség külön jogi tanácsadóra, mielőtt aláírnánk őket.

Lehetőség üzleti kapcsolatok építésére

A szolgáltatott irodák további előnye, hogy mindig kiváló lokációjú, prémium kategóriás irodák, ahol a többi bérlő magas professzionális szintet képviselő vállalkozások közül kerül ki, így kiváló lehetőséget nyújtanak üzleti kapcsolatok építésére. Emellett természetesen cégünk presztízsét is növeli, ha professzionális irodai környezetben, fogadhatjuk ügyfeleinket, partnereinket.

További előnyök

A felsoroltakon kívül fontos megjegyezni, hogy a szolgáltatott irodák éppen rugalmasságuknak köszönhetően projekt alapú bérlésre, vagy átmeneti irodának is ideálisak, illetve akkor is tökéletesek, ha a cég székhelyétől távol, új piacon bővítenénk vállalkozásunkat.