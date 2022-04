5 + 1 ok amiért a szolgáltatott iroda a legjobb megoldás

Ha várt már Ön is heteket, hónapokat arra, hogy cégének székhelye végre elkészüljön, vagy szerződött már le évekre úgy egy irodára, hogy nem volt benne száz százalékig biztos, hogy valóban ilyen hosszú ideig és valóban ekkora irodára lesz szüksége, akkor pontosan tudja, hogy a hagyományos irodabérléshez mennyire pontosan kell előre mérlegelni a feltételeket, és mekkora kockázattal jár. Az üzleti élet azonban egyre kiszámíthatatlanabb, ezért ha a hagyományos irodabérlésnél lényegesen rugalmasabb lehetőséget keres, akkor a szolgáltatott iroda a legjobb megoldás. Mutatjuk, miért!

A szolgáltatott irodák még csak néhány éve terjedtek el Magyarországon, ezért sokan nincsenek is tisztában ennek a kifejezésnek a pontos jelentésével. Ezért érdemes először ezt tisztázni. A szolgáltatott iroda jelenleg az irodapiac leggyorsabban növekvő szegmense, és lényege, hogy gyakorlatilag bármekkora irodaterületet bérelhetünk, bármennyi időre, másnap már az új teljesen felszerelt irodánkban dolgozhatunk. Nézzük most, mik az előnyei!

Rugalmas és gazdaságos

A szolgáltatott iroda előnye, hogy rendkívül rugalmas és pont emiatt gazdaságos. A hagyományos irodabérléssel ellentétben, ahol az irodabérleti szerződések jellemző időtartama 5 év, a szolgáltatott irodák esetében bármilyen rövid vagy hosszú időtartamra bérelhetünk. Külön előny, hogy menet közben is bármikor kisebbre cserélhetjük vagy bővíthetjük az irodaterületet, pont úgy ahogy az üzleti igényeink változnak. Emellett rendkívüli előnye, hogy projekt alapú bérlésre is lehetőség van, azaz ha a székhelyünktől eltérően egy másik településen indítunk egy projektet, akkor a projekt időtartamára is bérelhetünk egy igényeinknek megfelelő méretű, azonnal költözhető irodaterületet.

Gyors

A szolgáltatott irodák másik nagy előnye a gyorsaság. Ugyanis míg egy hagyományos iroda bérlése esetén akár hónapok is eltelhetnek, mire ott a megfelelő infrastruktúrát kiépítik, és költözhetünk, addig a szolgáltatott irodában már másnap minden rendelkezésre áll, és megkezdhetjük a munkát.

Zéró vagy nagyon alacsony indítási költség

Éppen emiatt az indulási költség is rendkívül alacsony, hiszen nem nekünk kell gondoskodni az iroda komplett berendezéséről, az internet kiépítéséről. A plug ’n’ play rendszernek köszönhetően, elég minden alkalmazott számára egy-egy laptopot biztosítanunk, minden mást megkapunk helyben.

Tárgyalótermek, konferenciatermek, konyha, étkező, lounge, biztonsági szolgálat, recepció, takarítás, tea-kávé szolgáltatás mind-mind rendelkezésre áll. Bár a szolgáltatott irodák elsőre drágábbnak tűnhetnek, itt valójában nincsenek extra irodai költségek és az árak nem egy adott területre, hanem órára vonatkoznak.

Komplett szolgáltatás

A szolgáltatott irodák lényege tehát, hogy itt nem egy adott irodaterületet bérlünk, hanem egy komplett szolgáltatás csomagot vásárolunk, amely az irodai szolgáltatások teljes spektrumát lefedi. Azaz minden alap- és kiegészítő szolgáltatás elérhető, amelyek közül egyéni igényeinknek megfelelően választhatjuk ki, hogy melyeket kérjük. A csomag tartalmát pedig az évek során bármikor rugalmasan változtathatjuk is, így nem kell évekre előre terveznünk, ahogyan fizetnünk sem kell a kért, de végül igénybe nem vett szolgáltatásokért.

A szolgáltatás csomag teljes technikai felszereltséget biztosít, ami nemcsak annyit jelent, hogy kiváló minőségű nyomtatókat vagy szélessávú internetet biztosítanak, de rendelkezésre állnak a legkorszerűbb audiovizuális technológiák is, vagy például a helyben intézhető csomagfeladás, postai ügyintézés, office management, telekommunikációs szolgáltatások, telefonközpont, titkársági szolgáltatások, takarítás, catering is.

Alacsony kockázat

Fentiekből már jól látszik, hogy a szolgáltatott irodák igénybevétele lényegesen alacsonyabb rizikóval jár, mint a hagyományos irodabérlés. A szerződések is jóval egyszerűbbek, moduláris felépítésűek, átláthatóbbak, nincs szükségünk jogi tanácsadóra, hogy aláírjuk őket.

+1 Professzionális üzleti kapcsolatok

Egy szolgáltatott irodában mindent megkapunk ahhoz, hogy professzionális üzleti kapcsolatokat építhessünk ki és jó benyomást gyakoroljunk ügyfeleinkre, üzleti partnereinkre. A szolgáltatott irodák ugyanis eleve kiváló elhelyezkedéssel bíró, prémium kategóriás irodák, amelyek üzleti címet és energikus munkakörnyezetet biztosítanak, ahol más professzionális szintet képviselő vállalkozásokkal dolgozhatunk egy épületben és építhetünk ki kapcsolatokat.

Kiknek ideális a szolgáltatott iroda?

Gyakorlatilag mindenkinek, aki rugalmas megoldást keres, de elsősorban start-upok, kis- és középvállalkozások, nagyvállalatok regionális csapatai vagy rövidtávú projektjei számára, más településen székhellyel rendelkező vállalatok számára, akik új piacok felé nyitnának, és ideális lehet köztes irodának is, ha egy cégnek a korábbi bérleti szerződése már megszűnt, de az új irodáját még nem találta meg.

Bármi is az oka annak, hogy szolgáltatott irodát keres, a Regus Budapest ONE Centre irodaházban saját, egyéni igényeire szabott szolgáltatás csomagot választhat. Co-working, átmeneti iroda, hot desk vagy virtuális iroda? Itt kitűnő helyen, Őrmezőn, az M1-es, M7-es autópályák és a Kelenföld metrómegálló közelében, professzionális munkakörnyezetben, saját igényei szerint dolgozhat.