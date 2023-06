A WING fejlesztésében álló Hungária Office Parkba (HOP) új jelentős tech cég, a Lightware Zrt. költözik 2023 őszén. A székház mintegy 7000 nm-es, melyet a WING teljes mértékben felújít a 21. századi igényeknek és a bérlő speciális igényeinek megfelelően.

Újabb jelentős tech szereplő döntött a WING által fejlesztett Hungária Office Park (HOP) mellett. A Lightware Zrt. 2023 őszétől foglalja el a parkban található új 7000 négyzetméteres székházát, melyet a WING a bérlő speciális igényeire szabva teljes egészében felújít és a 21. századi igényeknek megfelelően korszerűsít.

A közép-európai ingatlanpiac meghatározó ingatlanfejlesztő csoportja, a WING hosszútávú bérleti szerződést kötött a Lightware-rel a Hungária Office Park egyik 7000 négyzetméteres épületére, melyet két ütemben, 2023 őszén, majd 2025 év elején foglal el. A Lightware új, „A” kategóriás székhelye az iroda park 7. számú épületében, a Semsey Andor utca – Gizella út sarkán kap majd helyet és a standard irodai funkciók mellett az épületben létrejön egy mérnöki szint, ahol a vállalat termékeinek fejlesztése folyik, illetve egy olyan logisztikai bázis, ahonnan a világ minden pontjára szállítmányoznak majd.

A bérbeadás során a WING-et az Eston International ügynökség képviselte.

„Cégcsoportunkkal a Hungária Office Park folyamatos fejlesztésén dolgozunk, mellyel a célunk, hogy egy olyan technológiai iroda parkot alakítsunk ki, amely egyaránt magas minőségben tudja kiszolgálni az itt dolgozó szakemberek irodakörnyezettel szemben támasztott követelményeit, és a technológiai vállalatok bérleményeikkel kapcsolatos speciális műszaki igényeit. Ezen törekvésünk sikerességét bizonyítja, hogy örömmel köszönthetjük legújabb bérlőnket, a Lightware-t, amely vállalat teljes mértékben kihasználja a park széles körű funkcióit, hosszú távra bérel többek között iroda, gyártás és raktár területet a Park 7000 négyzetméterén. A bérbeadással közel 100%-osra nőtt a komplexum bérbeadottsági szintje, és a fejlesztésnek köszönhetően javulni fog az épületállomány minősége is. Ez alapozza meg a Hungária Office Park további, új épületekkel történő fejlesztését is” – mondta Angel Gábor, a WING Zrt. irodákért felelős vezérigazgató-helyettese.

„Örülünk, hogy hosszas keresés után rátaláltunk a Hungária Office Parkra. Olyan helyet kerestünk, amely megfelelő teret kínál az összeszerelő-, gyártó üzemünknek, támogatja a logisztikát, vagyis egyszerűen lehet fogadni a beérkező nyersanyagot, és könnyedén menedzselhető az elkészült áruk kiszállítása is. Ezeken felül fontos szempont volt, hogy a fejlesztési részlegnek is megfelelő, inspiratív környezet kialakítására alkalmas helyet tudjunk nyújtani, illetve ezzel párhuzamosan az irodai dolgozók számára is kényelmes, modern, barátságos területet tudjunk majd biztosítani. Mindezek mellett szintén kritérium volt, hogy olyan központi helyen legyen az új székhely, amely a munkavállalók számára könnyen megközelíthető és a jelenlegi telephelyünkhöz közel legyen, amely pl. a Városliget közelsége miatt hasonló szolgáltatási lehetőségeket nyújt majd a munkavállalóink számára. A választásnál szem előtt tartottuk azt is, hogy legyen még lehetőség a további bővülésre, mert cégünk nagyon dinamikusan fejlődik, az elmúlt 2 év alatt megduplázódott a létszám, ezért az új székhely kiválasztásnál a munkaállomások számának a bővíthetősége is fontos szempont volt. Célunk, hogy a munkavállalók szívesen jöjjenek be, és szeressék is azt a környezet, ahol dolgoznak, nem tudtunk volna kompromisszumos megoldást kötni, de szerencsére a HOP és a WING által kínált lehetőségek szinte minden igényünket kielégítik, és alig várjuk, hogy beköltözzünk az új épületbe” – mondta Gál Loránd, a Lightware Zrt. ügyvezetője.

„Ez a tranzakció minden szempontból rácáfol az aktuális piaci tendenciákra, hiszen nem csak hogy új bérleti szerződés született, de 7 000 m2-ről, és mindez egy feltörekvő alpiacon” – értékelte az ügyletet Salamon Adorján, az ESTON cégvezetője.

A Hungária Office Parkban olyan neves, főként a technológiai szektorban tevékenykedő vállalatok működtek már eddig is, mint a Siemens, a TÜV Rheinland, valamint a TK Elevator. Ehhez az illusztris, a szektorban meghatározó szerepet betöltő közösséghez csatlakozik immáron a Lightware. A vállalat, amely elsősorban audiovizuális technológiával foglalkozik és magas minőségű adatátviteli eszközöket fejleszt és gyárt, méretével és világszinten kiszolgáló gyártó tevékenységével tovább erősíti a Park innovatív, nagy hozzáadott értéket előállító és magasan képzett munkaerőt alkalmazó bérlői körét. Az ingatlan kivételes adottsága, hogy egyszerre tud technológia és irodai környezetet biztosítani Budapest belvárosában, ezért a fejlesztő WING a jövőben kiemelt figyelmet szentel annak, hogy a HOP ki tudja szolgálni az ilyen típusú bérlők minden igényét.

A Hungária Office Park egyik legnagyobb előnyét az általa képviselt környezet, műszaki színvonal és a logisztikai szempontól is kiváló városi elhelyezkedése jelenti. Az egyedülálló adottságú ingatlan kiemelt közlekedési csomópontban, a Hungária körúton, a Városliget közelében, a belvárostól 10 percre található, és a város szinte minden pontjáról könnyedén megközelíthető. A három hektár nagyságú területen hét vegyesfunkciójú épület egy zöld belső parkot ölel körbe, ahol a meglévő épületállomány felújítása mellett új fejlesztési projekt indítására is lehetőség van.