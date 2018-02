Nagy üzletet nyert két multi ingatlan tanácsadó Budapesten

A JLL és CBRE nemzetközi ingatlan tanácsadók közös megbízást kaptak a Futureal-csoport fejlesztésében megvalósuló Budapest ONE Business Park bérbeadására. A két tanácsadó kizárólagos partnerként működik együtt a 68 000 négyzetméternyi irodaterület kiadásában, amely Budapesten, az ország legnagyobb multimodális közlekedési csomópontjánál épül.

A Budapest ONE Business Park Őrmezőn, az Etele tér és a Kelenföldi pályaudvar mellett, az M1-M7 autópályák fővárosi bevezető szakasza közelében épül meg, több ütemben. Magyarország legnagyobb multimodális közlekedési csomópontjában naponta közel 165 ezren veszik igénybe a kelenföldi M4-es metróállomást, a regionális vasútállomást és a buszpályaudvart. Befejezését követően, a Futureal-csoport ikonikus irodaparkja elsőként fogadja majd a nyugati irányból, autóval vagy vonattal Budapestre érkezőket. A 68 000 négyzetméteres irodapark első üteme közel 25 000 négyzetméter bérelhető irodaterületet és 2 600 négyzetméter kereskedelmi és szolgáltató egységet tartalmaz. A várhatóan 2019 második felében átadott első ütem is jelentős zöldfelületet, valamint 480 férőhelyes mélygarázst biztosít majd az épület több ezer dolgozójának. Az új komplexum jelentősen növeli a bérbevehető budapesti irodák állományát.

A Futureal-csoport az első ingatlanfejlesztő Európában, amely egyszerre három irodaház projektjére is megkapta a nemzetközi WELL Building Platina előminősítést, köztük a Budapest ONE Business Parkra. Az irodaparkot a dolgozók egészségi állapotára és közérzetére pozitív hatást gyakorló szempontok szerint tervezték és üzemeltetik majd. Jelenleg 34 WELL előminősített irodaház van világszerte.

A Budapest ONE Business Park kiemelkedő szolgáltatási körét tovább erősíti Kelenföld és környékének folyamatos fejlesztése. Az irodaparktól csupán néhány percnyi távolságra épül az Etele Plaza, Magyarország harmadik legnagyobb (54 200 négyzetméter) bevásárló- és szórakoztató központja a Futureal-csoport fejlesztésében. Az Etele Plaza az egyik utolsó nagy bevásárlóközpont-fejlesztés lesz Budapesten. A háromszintes épületben közel 200 üzlet kap helyet.

„Cégcsoportunk egyik meghatározó projektje, a Corvin Sétány sikeréből kiindulva óriási piaci keresletet tapasztalunk olyan lokációk iránt, amelyek kiemelt közlekedési csomópontokhoz biztosítanak közvetlen elérést. A Budapest ONE Business Park szomszédságában található legnagyobb multimodális közlekedési csomópontnak köszönhetően a városközpont közvetlen összeköttetésekkel 10 perc alatt elérhető. Biztosak vagyunk abban, hogy a JLL és a CBRE dedikált irodabérbeadási csapatai egymással szinergiában dolgoznak majd annak érdekében, hogy a jövőbe mutató irodakomplexum minőségét és szolgáltatásait kereső potenciális bérlők mielőbb rátalálhassanak új irodájukra” – mondta Tatár Tibor, a Futureal vezérigazgatója.

A JLL bérbeadásért felelős vezetője, Würsching Péter, MRICS hozzátette: „Köszönettel fogadtuk a felkérést a bérbeadási feladatra és örülök, hogy szakértő csapatunkkal elnyertük az épület tulajdonosának bizalmát. Irodaportfóliónk egy olyan nagyszerű épülettel bővült, amivel azon bérlői kör igényeit tudjuk majd kielégíteni, akik egy kellemes, ám nem belvárosi helyszínt keresnek, ahol a modern szolgáltatások is karnyújtásnyira érhetők el a munkavállalók számára. Az épület erősségeire és szakmaiságunkra alapozva biztosak vagyunk benne, hogy sikeresen feltöltjük majd bérlőkkel az irodaházat.”.

A CBRE képviseletében Varga Judit MRICS, bérbeadási vezető hozzátette: „Örömünkre szolgál, hogy bérbeadó képviselőként részesei lehetünk ennek a fantasztikus fejlesztésnek. Az irodaház lokációját és építészeti formavilágát tekintve egyedülálló épületnek számít a Dél-Buda alpiacon. Az üzleti élet ösztönzésével hatalmas a potenciál rá, hogy a projekt hozzájárul a város ezen részének növekedéséhez is. Ebből adódóan számottevő bérbeadási eredményeket várunk ettől a megbízástól.”