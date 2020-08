Az építőipari cégek is igyekeznek csökkenteni a tevékenységük nyomán történő üvegházhatású gázkibocsátást – sok újítás próbálja a legfontosabb építőipari alapanyag, a beton előállítását “zöldíteni” – idézi a a New York Times összeállítását a G7.hu gazdasági portál.

A friss trendek szerint több betongyártó vállalat is keményen dolgozik az évezredes múltú építőanyag megújításán. A hagyományos beton homok, kavics, víz és cement keverékéből készül, az utóbbi alapanyag előállítása azonban meglehetősen környezetszennyező, az erre szakosodott iparág a globális szén-dioxid-kibocsátás nagyjából nyolc százalékáért felelős.

A kaliforniai Central Concrete például egy vegyipari vállalattal együttműködve kísérletezik a szén-dioxid betonba történő befecskendezésével. A technológia jóvoltából az ipari tevékenység során koncentráltan keletkező szén-dioxidot az építőanyagban lehet megkötni, így a gáz nem kerülne a légkörbe. Egy másik cég, a CarbonCure Technologies megoldásával ráadásul a beton minősége is javítható a hozzáadott folyékony halmazállapotú szén-dioxiddal, és valamelyest csökkenthető a szükséges cement mennyisége, ami az iparág előtt álló egyik legnagyobb kihívás. A Blue Planet fejlesztésével pedig az erőművek füstjéből megkötött szén-dioxidból készíthető olyan mesterséges anyag, amivel a homok és a kavics helyettesíthető.

Persze a cementgyártók is igyekeznek környezetbarát új termékekkel piacra lépni, ráadásul a betonipar hagyományosan igyekszik a cement használatát minimalizálni. A betonba kevert cement mennyiségének csökkentése ugyanis nemcsak a környezetvédelem, hanem a beton ára miatt is régóta fontos cél, mivel annak előállítása energiaigényes, és ezáltal drága, illetve környezetszennyező folyamat. Évtizedekkel ezelőtt leginkább még a szénerőművek működése során keletkező pernye, illetve az acélgyártás melléktermékeként kialakuló salak volt használható a cement helyettesítésére. Mára azonban egyre kevesebb erőművet fűtenek szénnel, és az acélgyártás is sokfelé visszaszorulóban van, ami szintén olyan újításokra kényszeríti a betongyártókat, mint például az üveghulladékból készült por bekeverése.

Az ágazat zöldítését a piaci környezet is egyre inkább kikényszeríti, az építészek, a befektetők és a politikusok számára egyre fontosabb szempont az üvegházhatású gázkibocsátás mérséklése az építkezések során. A hatékony világítási, fűtési és szigetelési rendszerek mellett ez az építőanyagok megválasztásában is érzékelhető, a fa vagy akár a bambusz népszerűsége is növekszik a cementalapú betonéval ellentétben.

