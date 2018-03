Lakóparkba költöznél? Nem biztos, hogy lesz, aki felépítse.

Hiába bővül az építőipari termelés, a lakáspiacon érintett kivitelezők harmadát súlyos pénzügyi gondok fenyegetik.

Az építőipari termelés idén 20 százalékkal bővülhet, az adatokat ugyanakkor befolyásolhatja a tavalyi magas bázis – derül ki a a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) most kiadott adataiból. Az is egyre nyilvánvalóbb, hogy a lakáspiacon most már egyre több ingatlanfejlesztő kénytelen 6-8 hónappal, vagy akár 10-zel is későbbre tolni az átadást a szakemberhiány miatt.

Mester Nándor, az Otthontérkép Csoport vezető elemzője kommentárjában arra figyelmeztetett, hogy a több hónapos késések miatt a kivitelezők mintegy harmada jelentős kötbér fizetési kötelezettség elé néz. Ráadásul az égető szakemberhiány miatt az állományukban egyre több a kevésbé képzett alkalmazott, akik viszont rosszabb minőségben dolgoznak, ezért ezeknek a cégeknek emiatt is bevételkieséssel kell számolniuk – tette hozzá. Mindezt főleg a nem régóta, kevés referenciával rendelkező és kevésbé tőkeerős cégek tapasztalják. A nagyobbak még időben képesek voltak leszerződni és biztosítani – akár jelentős béremelések révén – saját vállalásaikat.

A KSH szerint januárban az építőipari termelés volumene 43,2 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, az épületek építésének volumene 48,4 százalékkal, az egyéb építményeké 33,4 százalékkal nőtt, a szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján januárban az építőipar termelése 6,4 százalékkal emelkedett az előző havihoz mérten. Az építményeknél az ipari épületek mellett a lakóépületek és az oktatási épületek építésének eredménye a növekedés, az egyéb építményeknél a gyorsforgalmi utak építése, valamint a vasútfelújítási munkák és a közműépítések következtében nőtt a termelés. Az építőipar ágazatai közül az épületek építésének termelése 59,4 százalékkal, az egyéb építményeké 22,5 százalékkal, a speciális szaképítésé pedig 39,3 százalékkal nőtt.

A megkötött új szerződések volumene az előző évihez képest 5,3 százalékkal emelkedett, ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 35,0 százalékkal bővült, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 33,5 százalékkal csökkent. Az épületek körében a lakóépületekre, szállodaépítésre, illetve az ipari üzemek építésére kötöttek nagyobb értékű szerződéseket. Az építőipari vállalkozások hó végi szerződésállományának volumene január végén 108,5 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Az épületek építésére vonatkozó szerződések volumene 22,9 százalékkal, az egyéb építményeké 158,6 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel ezelőtt.

Németh Dávid, a K&H elemzője arra is rámutatott, hogy hosszú idő után idén januárban több mint 30 százalékkal csökkent az egyéb építményekre kötött új szerződések volumene. Az elemző szerint az a kérdés, hogy az út-, vasút- és közműépítéseket magában foglaló egyéb építmények új szerződéseinél trendfordulót jelent a januári csökkenés vagy csak átmeneti visszaesésnek tekinthető. A korábbi hónapokban ugyanis rengeteg szerződést kötöttek, így az egyéb építményeknél a rendelésállomány közel 160 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, ez pedig akár évekre előre is elég lehet – tette hozzá.

Horváth András, a Takarékbank elemzője szerint a szerződésállományban további növekedés várható, mivel a kereslet továbbra is kiemelkedő a lakóingatlanok és az irodafejlesztések iránt egyaránt. A lakóingatlan fejlesztéseket a piaci kereslet mellett a családi otthonteremtési kedvezmény (csok), illetve az újlakás áfa 2019 végéig fennálló 5 százalékos szintje is hajtja. Az elemző szerint az ágazatban tapasztalható lendület fenntartásáért az áfakedvezmény időbeni meghosszabbítására lenne szükség, hiszen a költségvetési többletbevétel már rövidtávon is meghaladja a kieső áfa mértékét. Az elemző ismertette: jelenleg 322 ezren dolgoznak a szektorban, ez a szám némileg elmarad a válság előtti 330 ezer létszámtól, azonban a gépesítés foka jóval magasabb a építőiparban most, mint 10 éve, így nem is feltétlen szükséges ezt a létszámot elérni.