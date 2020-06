Így lehet tisztulás és minőség az ingatlanszakmában

Habár az ingatlanközvetítők közül többen is úgy vélik, hogy a koronavírus miatt kialakult helyzet komoly változásokat indokol az ingatlanszakmában, valójában a változásokat kikényszerítő problémák nem most keletkeztek. De mik is ezek a problémák és melyek a várhatóan bekövetkező változások?

Az egy sablonos emberi magatartás, hogy most minden problémát megpróbálunk a járványra fogni, de valójában igen sok felszínre került problémát a járvány hatása csak felerősített, illetve előre hozta a már létező problémákkal való szembesülést – hívta fel a figyelmet Balla Ákos, a Balla Ingatlan tulajdonos-ügyvezetője az ingatlanszakmában és az ingatlanközvetítésben most körvonalazódó átalakulás kapcsán.

Az egyik legfőbb gondot eddig is az jelentette, hogy az elmúlt években közel 10 ezer ingatlanos működött a piacon, miközben ennek nagyjából a felére lett volna szükség – vélekedett a szakértő, aki szerint a kollégák felkészültebb fele hatékonyan el tudja látni a szakmai feladatokat, így a „kóklerekre” nem is volt és nem is lesz szükség.

Részben ebből is következik, hogy az ingatlanközvetítő cégek egy jelentős része nem tudta valós ellenértékkel, az elvárt minőséggel megtölteni az 5-6 százalékos jutalékért kínált szolgáltatását, ezért az elmúlt években beindult a közvetítői jutalékok csökkenése. Balla Ákos szerint ma Budapesten az átlagos ingatlanközvetítői jutalékszint szerződéstípustól függően 2,5-3,5%+ÁFA körül alakul.

Ennek kapcsán kérdésként merül fel, hogy csökkenhet-e az ingatlanközvetítők száma, az említett “kóklerek” eltűnésével, illetve, hogy a technológiai változások nem eredményeznek-e szűkülést a számukban. A szakma fontosabb szereplőinek véleménye szerint azonban a technológiai fejlődés nem jár ilyen hatással, ugyanakkor a piaci változások már indokolhatják az ingatlanközvetítők számának mérséklődését.

Balla Ákos is úgy látja, hogy a személyes közreműködést nem fogja a technológia kiváltani, mint ahogyan egy ingatlan megtekintése sem csupán a méretek és a műszaki paraméterek ellenőrzése, hanem a hangulat, fények, szagok, zajok megtapasztalása, amihez a személyes megtekintés és ezen benyomások megtapasztalása feltétlenül szükséges. Véleménye szerint tehát a megszokott alapfolyamat nem fog változni az értékesítésnél, így továbbra is szükség lesz az ingatlanközvetítőkre.

Ráadásul, szerinte semmilyen új technológia nem jelent meg az utóbbi időben, mindössze annyit történt, hogy a karantén időszaka alatt eddig kevésbé használt technológiákhoz nyúlt a szakma. Ez elsősorban a kommunikációs csatornák használatában jelentkezik: többet beszélgetnek az ingatlanközvetítők az ügyfelekkel a személyes találkozó előtt, és már nem is feltétlenül telefonon, hanem különböző videóchat-alkalmazásokkal. Ezt követően pedig az ügyfél több fényképet, videót, esetleg 3D-túrás bemutatót kap azzal a céllal, hogy a felesleges köröket elkerüljék – tette hozzá Balla Ákos.

De amint ezen a szakaszon túllép az értékesítés folyamata, ugyanúgy „offline” munka következik, mint korábban. Ráadásul az esetek nagy részében sokkal több konfliktussal, problémakezeléssel, és személyes közreműködést igénylő folyamatokkal.

A másik kritikus tényező a szakmában a szolgáltatás minősége, illetve annak javítása. Habár többen is úgy vélik, hogy a digitális technológiák járvány miatti fokozott térnyerése önmagában javít majd az ingatlanközvetítés minőségén, illetve emiatt magasabb minőséget várnak el az ügyfelek, Balla Ákos szerint a szolgáltatás minőségének fejlődését nem a technológia változásától, hanem attól várhatjuk, hogy az emberek az élet egyre több területén egyre magasabb színvonalú szolgáltatásokat vesznek igénybe.

Például egy szállodai szolgáltatás esetében a bejelentkezés, az azonnali foglalás, a szállodáról weben elérhető információk, majd az ott kapott élmények és szolgáltatások ma már teljesen más szinten vannak, mint 5-10 éve. Ugyanez tapasztalható akkor is, ha egy autót veszünk, bevásárolunk, vagy bármilyen termékre vagy szolgáltatásra pénz adunk ki. Ennek a fejlődésnek az igénye már megfogalmazódott az ügyfelekben, ezért ezt minden szakmának, így az ingatlanszakmának is követnie kell.

Balla Ákos mindenesetre most komolyabb tisztulásban reménykedik, ahogy a szakma több szereplője is úgy látja, hogy a technológiai, de főleg a gazdasági és a piaci környezet változásai kikényszerítik ezt a közeljövőben. És azt is mindenki tisztán látja, hogy a kóklerek jelenléte nem csak ügyfeleknek, hanem az egész szakmának kárt okoz.

Pozitív fejleményként értékelhető ugyanakkor, hogy az ügyfelek egyre nagyobb arányban kérik, illetve fogadják el ingatlanközvetítők segítségét, és talán arra is lehet számítani, hogy nem csak az ügyfélbizalom mértéke növekszik majd, hanem ennek a bizalomnak az iránya a megbízható piaci szereplők felé fordul.