Elismeréseket kapott az ESTON ügynökség

Több elismerést is kapott az idei Év Irodája versenyen az Eston ingatlan ügynökség.

Az Év Irodája verseny névadó kategóriájának díját az Arch-Studio által az ACG kreatív ügynökség részére tervezett minden ízében 21. századi, innovatív iroda nyerte el, melynek kialakítását az ESTON Projekt Menedzsment csapata végezte.

A Margit Palace Irodaházban található iroda koncepciója az emberi 6 érzéken alapul, mely nemcsak innovatív és művészi, de funkcionalitását tekintve is kiemelkedő. A kialakítás során fontos volt, hogy a különböző osztályok egymáshoz közel, de ugyanakkor nyugodtan tudjanak dolgozni és legyen lehetőség a munka mellett a relaxációra és az elmélyedésre is. De nemcsak Az Év Irodája díjnyertes projekt részesei lehettünk, hanem büszkén adhatunk hírt arról is, hogy az ESTON nyerte el Az Év Property Management Cége elismerő díjat!

Az Év Irodája verseny az egyik legnívósabb, szakmailag méltán elismert esemény, melyet minden évben azzal a céllal rendeznek, hogy támogassa és díjazza azokat a cégeket és piaci szereplőket, amelyek maradandó és követendő értékeket teremtenek a hazai ingatlanpiacon. A verseny minden eddigi rekordot megdöntött, ugyanis 9 kategóriában összesen 136 pályázat érkezett. Ezért különösen büszkék vagyunk rá, hogy az ESTON csapata két díjazott projekt kapcsán is érintett lehetett!

A díjról Salamon Adorján, az ESTON ügyvezető igazgatója így nyilatkozott: „Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ilyen rövid idő alatt ilyen sikereket érhettünk el, és elnyerhettük Az Év Property Management Cége megtisztelő címet az idei Az Év Irodája Gálán! Köszönjük Megbízóinknak a belénk fektetett bizalmat és a nagyra becsült ingatlanszakmai zsűrinek az elismerést!”