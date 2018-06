Új üzletágat indított Budapesten a Cushman & Wakefield

A Cushman & Wakefield kibővítette Project & Development Services (PDS) tevékenységét egy új, Design & Build platfommal. Az új, európai üzletág CEE regionális részlegét Glyn Evans vezeti prágai székhellyel. Magyarországon az új üzletág vezetésével Csikós Ádámot bízták meg, aki a Cushman & Wakefield Partnere és a PDS magyarországi vezetője.

Az új üzletág elindításával a C&W képes lesz a meglévő projekt menedzsment szolgáltatások mellett elrendezési tervek készítésére, általános tervezésre, valamint kivitelezési munkálatokelvégzésére. Ez a szolgáltatás lehetővé teszi a Cushman & Wakefield ügyfelei részére, hogy egyetlen vállalkozói szerződés megkötésével kulcsrakész irodába költözhessenek.

Csikós Ádám, Partner, a Cushman & Wakefield magyarországi PDS üzletágának vezetője elmondta: “A magyar piac egyértelműen eljutott arra a pontra, ahol indokoltnak láttuk a Design & Build szolgáltatás elindítását. Ügyfeleink egy része preferálja, ha minden szolgáltatást egy cégtől kap meg. Nem feltétlenül kívánjuk az üzleti partnereinket ebbe az irányba terelni, de szeretnénk nekik ezt a lehetőséget is felajánlani. A házon belüli tervezői kapacitásunk bővítésével az általunk nyújtott szolgáltatások palettáját is bővíthetjük.”

Glyn Evans, a Design & Build üzletág közép- kelet európai vezetője hozzátette: “Projekt menedzsment csapatunk nyugat-európai sikerei és a piaci kereslet hatására döntöttünk a Design & Build platform bevezetése mellett más európai országokban is. Már most is több bérlővel és bérbeadóval dolgozunk a közép- kelet európai régióban és további jelentős növekedésre számítunk a szektorban.” Design & Build üzletágunk jelentősebb referenciái az EMEA régióból többek között a Google brüsszeli irodája, a Puma törökországi üzletei és irodája, valamint a LinkedIN londoni irodája.