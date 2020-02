A Balatontól egy ugrás: Hévíz a EU legjobbjai közé került

A Balatontól, pontosabban Keszthelytől pár percnyi autózásra lévő csúcs-fürdővárosunk, Hévíz bekerült a legkedveltebb 15 európai úti cél közé a minap. A 12. helyezéssel megelőzte Prágát és Madridot is!

Egy nemrég zárult közönségszavazás a European Best Destination 2020 címet viselte. A legjobbak online versengése során több mint 600 ezer szavazat érkezett az előzetesen javasolt 20 legkedveltebb úti célra, köztük – Hévíz mellett – például Párizsra, Madridra és Bécsre is lehetett voksolni. A küzdelemben Hévíz a legjobb tizenöt között zárt, Prágát és Madridot is megelőzve a 12. helyet érte el!

A verseny kilencéves történetében a fürdőváros kapta a termálfürdővel rendelkező városok közül a legtöbb szavazatot. A megmérettetés során – a hazai voksokon túl – sok szavazat érkezett német, angol, norvég, osztrák, orosz és ázsiai utazóktól, ami azt bizonyítja, hogy Hévíz előkelő helyen szerepel az ezekből az országokból érkezők turisztikai célpontjai között.

A több mint 300 turisztikai szervezet és az Európai Bizottság által létrehozott EDEN hálózat által indított verseny eredményeként Hévíz 2020-ban Európa egészségfővárosa (European capital of well-being) címmel is büszkélkedhet.

A verseny szervezőinek honlapján egész évben kiemelten ajánlott úti célként szerepel a város, ez pedig 6 millió honlaplátogatót és 90 ezer Facebook-követőt jelent. A versenyben a korábbi években szereplő településeken átlagosan 15 százalékkal nőtt a turisztikai aktivitás.