Újabb pláza építése indulhat Budán

Egy hete jött a hír, hogy 2019-ben elkezdődik a már több éve tervben lévő III. kerületi óbudai pláza építése, most pedig egy újabb – a már régóta a fejlesztési csőben lévő – Etele Pláza indítását jelentették be. A két pláza együttes nettó alapterülete eléri majd a 100 ezer négyzetmétert, ami a budapesti állomány jelentős bővülését fogja eredményezni.