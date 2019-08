Új őrület hódít a Balatonon – Mutatjuk, hol nyaralnak majd rengetegen

Eddig csak a társasházi építési hullámról adtunk hírt a Balatonnal kapcsolatban. Magyar nagyvállalkozók és más beruházók főleg a déli parton egymás után vágtak és vágnak bele különféle méretű projektekbe. Ám most egyre nyilvánvalóbb, hogy oda is megérkezett a Budapesten már érzékelhető hotel cunami,amit kormányzati milliárdok is támogatnak.