Lindt üzlet nyílt Budapesten a JLL bérlőképviseletével

A JLL újabb sikeres bérlőképviseleti tranzakciót zárt Budapesten a Lindt&Sprüngli csokoládégyártó képviseletében, aki ezúttal az Aréna Mallt választotta harmadik üzletének helyszínéül.

Az Allee Bevásárlóközpont és a Fashion Street után a svájci Lindt budapesti terjeszkedésének következő állomása a Pesten található Aréna Mall bevásárlóközpont.

Az első Lindt üzlet 2019-ben nyitott hazánkban, a sikeres piacralépést követően pedig nem sokáig váratott magára a második, és a legutóbbi május 19-én nyitó üzlet sem.

A Budapesten már üzemelő két üzlet bevételei maximálisan beváltották a hozzájuk fűzött reményeket, régiós szinten is kiemelkedő eredményeket produkálva, és alátámasztották a további terjeszkedési terveket.

A legújabb üzlet, az Aréna Mall földszintjén, az egyik központi aulában helyezkedik el, tökéletes láthatóságot biztosítva, illetve a közvetlen környezetben kialakított kiváló bérlői összetétel szintén jó vonzerővel szolgál az új bérlő számára. Ugyan a korábban megszokott üzletméretnél kisebb területet, alig több mint 50 négyzetmétert foglal el a Lindt, ám kompakt megoldásokkal és a legújabb design elemekkel fűszerezve igazi különlegesség a belső kialakítása.

Továbbá, ez az első Lindt üzlet a kelet-közép európai régióban, melyet az új design mentén hoztak létre, valamint a kizárólag a márkaüzletek által forgalmazott teljes Lindt-portfólió választéka is elérhető, ezzel is növelve az ügyfelek vásárlási élményét.

A svájci cég a kialakult kereskedelmi környezetben azon ritka vállalatok közé tartozik, aki a hosszútávú célokkal összhangban képes tartani magát terjeszkedési ütemtervéhez. Teszik mindezt nem csupán a „brick and mortal” üzletnyitásokkal, de az egyébként is több csatornán történő kereskedelmük bővítésével, ami egy újabb, online csatorna bevezetését jelenti.

Az édességek forgalmazójának hivatalos webáruháza május végétől érhető el hazánkban, egyelőre „click and collect” szolgáltatással, majd ezt követően vásárlóik a főváros területén házhozszállítással is rendelhetnek, akár összeállított ajándékcsomagok formájában is. Balogh Máté, a csokimárka magyarországi értékesítési igazgatójának elmondása szerint “hűséges vásárlókönzönségünk stabil alapot szolgáltatott a harmadik üzletünk megnyitásához, és jelen helyzetben is igyekszünk a lehető leggyorsabban reagálni a meglévő és leendő vásárlók igényeire. Reményeink szerint online szolgáltatásunk bevezetésével még szélesebb közönséget érhetünk el a magyar piacon is.”

A tranzakció lebonyolításáért felelős tanácsadó Sréter Éva, a JLL kiskereskedelmi bérbeadási vezetője elmondta: „örömömre szolgál, hogy az aktuálisan enyhített fővárosi korlátozásokat egy, a JLL által képviselt kiskereskedelmi bérlő üzletnyitásának bejelentésével kezdhetjük. A Lindt&Sprüngli-vel történő eddigi sikeres együttműködésünk egyik kulcsa a jövőbe tekintés, miközben gyorsan reagálunk a hazai piaci körülmények sajátosságaira is.”

“Bár az Aréna Mall bérleti szerződés előkészítésének elemi része már a tavalyi évben megtörtént, 2020 első negyedéve az egész világot érintő, soha nem tapasztalt eseményt hozott, melynek nem csak az új üzletnyitásra, de az egész gazdasági életre, azon belül kiemelten a kereskedelemre jelentős hatása volt. Ebben a váratlan időszakban különös előnyt jelent, hogy vezető nemzetközi ingatlan tanácsadóként támaszkodni tudunk a JLL átfogó piackutatási anyagaira, melyből már rendelkezésre állnak a jövőbeli vásárlói igények és a nemzetközi tanulságok az újranyitások terén. A Lindt eddigi eredményes üzletnyitásai is alátámasztják, hogy kutatásaink elengedhetetlen alapkövei a legjobb helyszínek kiválasztásában. Nem lesz ez másképp a 2020-as tervekben szereplő további Lindt üzletnyitások esetében sem.”