Gigantikus PET cethal kiáltja: a Földnek Te is kellesz!

Környezetvédelmi szemléletformáló projekt indult a kispesti Shopmark Bevásárlóközpontban. Ennek főszereplője egy PET palackokból összeállított cethal szobor.

Idén meghökkentő kiállítással hívja fel a figyelmet a világméretű műanyaghulladék problémára a Shopmark. Ismert tény, hogy a bevásárlóközpontok – más nagy intézményekkel együtt – nagy ökológiai lábnyomot hagynak maguk után, ezért a Shopmark társadalmi felelősségének érzi, hogy érzékenyítő kampányával a környezetvédelem fájdalmas témakörét a látogatók számára testközelbe hozza.

A kiállítás fő látnivalója a gigantikus, közel 6 méteres PETcet, melyet a bevásárlóközpont kizárólag szelektív műanyaghulladékból készíttetett az eseményre. A világméretű ökokatasztrófával fenyegető óceán- és tágabb értelemben vett környezetszennyezés témáját látványos fotókiállítás mutatja be. A látogatók szemtől szembe találhatják magukat az emberek által napi szinten használt műanyaghulladékok húsbavágó következményeivel, melynek minden esetben az élővilág az elszenvedője. A fotókiállítást kiegészítő tárlat számos olyan tárgyat is bemutat, amelyek hétköznapi műanyag- vagy egyéb hulladékból új funkciót nyertek az újrahasznosítás során.

A kiállítást megelőzően a Shopmark rajzpályázatot hirdetett „Neked mit jelent a környezetvédelem?” címmel. A beérkezett pályaművek hűen tükrözték a kispesti gyermekek fogékonyságát és érzékenységét a téma iránt. Két kerületi iskola is indította tanulóit a pályázaton, de szép számmal érkeztek egyéni pályázatok is. A képzelőerőben és színekben gazdag kiállítás a Shopmark földszinti tárlatán tekinthető meg március 22-ig.

Ezzel még nincs vége a programlehetőségeknek, hiszen február 29-től 3 egymást követő szombaton újrahasznosító és környezetvédő műhelyekben vehetnek részt a látogatók. A legkisebbekre is gondolt a bevásárlóközpont: a kiállítással egyidejűleg az emeleten megnyílt ÖKO-játszótéren a kicsik is megismerkedhetnek a környezetszennyezés erdőkre gyakorolt hatásával.

A Shopmark Bevásárlóközpontot – mely a Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap tulajdonát képezi, – a Diófa Alapkezelő Zrt. képviseli.

Mind a Diófa Alapkezelő Zrt., mind a Shopmarkot üzemeltető Diófa Ingatlankezelő Kft. elkötelezett a környezetvédelem iránt; a bevásárlóközpont azon túl, hogy a szelektíven gyűjti és dolgozza fel a hulladékot, a felújítás során az épület teljes külső-belső energiatakarékos LED fényforrásokra váltott, melyet automatikus épületfelügyeleti rendszer kezel. A Shopmark épülete ezen túlmenően egy kiemelkedő nemzetközi környezettudatossági minősítéssel, a BREEAM tanúsítvánnyal is rendelkezik.