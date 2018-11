Gigantikus ajándékdobozok Kelenföldön. Vajon ki tette oda őket?

Mi lesz akkor, ha egymásra pakolunk jó pár óriási ajándékdobozt? Nem, nem ajándékhegy. Egy plaza!

Nem, még nincs kész az alkotás, de ha felépül, biztos sokan keresik majd fel. Nyilván ez az érdeke a fejlesztő Futurealnak is. A cég azt mondja, hogy az egymásra pakolt ajándékdobozokat idéző geometrikus külső lágy belső vonalvezetést rejt. Újbuda legnagyobb plazajáról van szó, rengeteg új áruházzal, finom gasztronómiával és szolgáltatásokkal.

A Futureal-csoport által fejlesztett épület a BREEAM zöld épületminősítési rendszer Very Good minősítését tűzte ki célul, melyhez a Paulinyi-Reith & Partners fenntarthatósági stratégiai partnere és szolgáltatója, az ABUD (Advanced Building and Urban Design) végzett fenntarthatósági tanácsadást és tervezéstámogatást. Az intézkedések között szerepelnek olyan jól bevált környezettudatos megoldások, mint az épület felszerelése hőszivattyúval ellátott légkezelő gépekkel, amelyek éjszakánként átszellőztetik azt. A P-RP által tervezett épület árnyékoló rendszerrel ellátott üvegteteje télen is elegendő természetes fényt biztosít, míg nyáron véd a túlmelegedés ellen.

Az Etele tér szomszédságában épülő Etele Plaza a lakótelep házai közé ágyazódva a környék kiemelt kereskedelmi és szabadidős intézménye lesz. A minden irányból jól megközelíthető épület homlokzati kialakítása visszafogott, mégis jól látható.

“Szakmai kihívásnak és megtiszteltetésnek érezzük, hogy Budapest első jelentős városrehabilitációs projektje, a Corvin-negyed fejlesztésében való meghatározó szerepünk után most a főváros nyugati kapujává váló Kelenföld fejlesztéséhez is hozzájárulhatunk szaktudásunkkal” – árulta el Paulinyi Gergely, a cégcsoport elnök-vezérigazgatója.