Zajlik a BMW-gyár infrastruktúrájának építése

A debreceni BMW-gyár az elektromos autók gyártására fog specializálódni – derült ki a cég legújabb terveiből, miközben az üzem építésének előkészítése gőzerővel folytatódik. A termelés 2025-ben már élesben folyhat!

A korábbi tervek ellentétben nem különböző meghajtású autókat fog gyártani a BMW Debrecenben, hanem a teljesen elektromos modellek alá külön padlólemezt terveznek, és ezt fogják gyártani 2025-től – idézte a Magyar Nemzet Oliver Zipse vezérigazgató bejelentését.

A Debrecen melletti fejlesztési területen a korábbi bizonytalanság ellenére töretlenül zajlik az infrastruktúra kiépítése. A leendő BMW-gyárnak is teret adó Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben kiválasztották az ivóvízellátást és a szennyvízelvezetést biztosító közművek kivitelezőjét, az uniós közbeszerzési értesítő szerint a vállalkozók nettó 802 millió forintért végzik el a munkát. Megkezdték az iparterület vasúti kapcsolatának a kivitelezését is, ami közel 55 milliárd forintba kerül.

Az átépítésnek köszönhetően a fejlesztők ígérete szerint a vonalon a lehetővé válik az óránként 80-100 kilométeres sebességű közlekedés a 225 kN tengelyterheléses, azaz vélhetően igencsak nehéz szerelvények közlekedése.

A debreceni BMW-beruházás bejelentése óta a gyárépítés első fázisa zajlik, ami az előkészítő munkálatokat és az infrastrukturális beruházásokat jelenti – derült ki tavasszal. A gyár helyszínéül kialakított négyszáz hektárnyi területen (lásd nyitóképünkön) kora tavasz óta dolgoznak, csak májusig több mint 2 millió köbméternyi földet mozgattak meg, 123 kilométernyi vezetéket építettek be a földbe, 12 kilométernyi vizesárkot ástak ki a munkások, a leendő épületek stabilitása érdekében pedig 500 cölöpöt helyeztek le.

Még májusban elkezdődtek az áram és gázellátással kapcsolatos kivitelezések, és a két autópálya-lehajtó kivitelezése is az ütemterveknek megfelelően halad: 2021 végére az első autópálya-csomópont meg is épül, és az ipari park körüli útépítések addigra befejeződnek – jelentették be májusban. Zajlik a Budapest és Debrecen közötti vasútvonal fejlesztése is, ez 2023 végére elkészül. A német iskola indításával kapcsolatos minden munkát elvégeztek.

Michele Melchiorre, a BMW Manufacturing Hungary Kft. ügyvezető igazgatója tavasszal is leszögezte: a munkálatok a tervek szerint folytatódnak. “Mi változatlanul elkötelezettek vagyunk a Debrecenben létesítendő üzem tervei mellett”. Az a globális gazdasági helyzet, amit a járvány okozott, rányomta a bélyegét az építkezésre is. Szükség lesz az építkezés ütemezésének némi módosítására, ebben a pillanatban az ütemezés vizsgálata folyik. A késés, feltételezéseik szerint, néhány hónapban mérhető – jegyezte meg.