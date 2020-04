Volt olyan szolgáltató, aki növekedett, és a válság dacára optimisták

A globális gazdaság már tavaly megkezdődött gyengülése ellenére a Dachser képes volt további növekedést elérni 2019-ben. A logisztikai szolgáltató 1,6%-kal növelte konszolidált nettó árbevételét 5,66 milliárd EUR-ra. A logisztikai cégnél a válság dacára optimisták!

A növekedésnek a mozgatórugója ismét a Road Logistics üzletág volt, ahol a nettó árbevétel 2,9%-kal, 4,60 milliárd EUR-ra emelkedett. Ezzel szemben az Air & Sea Logistics üzletágnál 4,1 %-os visszaesés jelentkezett, elsősorban az autóipari ügyfelek légi árufuvarozási szolgáltatások iránti alacsonyabb kereslete miatt.

A bevételek csoportszintű növekedését ellensúlyozza a válság előjeleként értelmezhető, csökkenő küldeményszám és szállított tömeg. Noha a szállítmányok száma körülbelül 3,7%-kal, 83,7-ről 80,6 millióra esett vissza, a szállított tömeg csak enyhe stagnálást eredményezett az előző évhez képest, 1%-kal, 41,4-ről 41,0 millió tonnára csúszott vissza.

,,Amikor a gazdasági feltételek széliránya megfordul, a minőség és a megbízhatóság többnek számít, mint valaha” – mondta Bernhard Simon, a Dachser vezérigazgatója. “Ez az oka annak, hogy továbbra is célunk, hogy munkatársaink magasan képzettek és motiváltak legyenek, és amiért folyamatosan befektetünk a hálózatunk, folyamataink és IT rendszereink fejlesztésébe.”

Az üzletági fejlesztések

A Dachser Road Logistics üzletága a cég növekedési mozgatórugójaként magában foglalja az ipari alapanyagok, késztermékek (European Logistics) és az élelmiszerek (Food Logistics) szállítását és tárolását. 2019-ben a Road Logistics konszolidált nettó árbevételét 2,9%-kal, 4,47 EUR-ról 4,60 milliárd EUR-ra tornázta. A European Logistics üzletág 3,63 milliárd EUR-val (+2,4 %-kal) járult hozzá a Road Logistics bevételéhez. „A határokon átívelő szolgáltatások továbbra is erőteljesek voltak, és a szerződéses logisztika (Contract Logistics) pozitív fejlődést mutatott egész Európában. Habár az árufuvarozási helyzet 2019 folyamán kiegyensúlyozott volt, a tehergépkocsi-vezetők és a képzett logisztikai szakemberek hiánya továbbra is sarkalatos és sürgető megoldásra váró feladatnak számít Németországban és sok más európai országban.” – magyarázza Simon.

A Dachser Food Logistics üzletága 2019-ben érte el a legdinamikusabb növekedést, mintegy 5,1%-os árbevételi gyarapodást mutatva, 917-ről 964 millió EUR-ra. A küldemények száma 1,7%-kal csökkent, viszont a szállított tömeg enyhe, 0,6 %-os növekedést mutatott. „A Dachser Food Logistics üzletága évek óta megbízható pillér üzleti modellünkben.” – mondja Simon. ,,A European Food Network partnereivel kötött szövetségek rendkívül stabilnak és eredményesnek bizonyultak.”

Az Air & Sea Logistics üzletágban az árbevétel 2019-ben 4,1 %-kal csökkent, 1,19-ről 1,14 milliárd EUR-ra, a küldemények száma pedig 5,6 %-kal esett vissza. ,,Az Air & Sea Logistics ágazatban az üzleti légkör hatásait érezzük, amelyek nagyon ingadozók és nagymértékben befolyásolják a világkereskedelem zavarai” – mondja Simon. ,,Légi- és tengeri árufuvarozási üzletágunkban (ASL) a német autóipari szolgáltatások iránti gyenge kereslet hatása különösen nyilvánvaló.” 2019-ben a vállalat lépéseket tett a terület fejlesztése érdekében. Ez magában foglalja az ügyfélportfolió kiterjesztését a gyógyszeripari termékekre, a divat- és a sport kereskedelmi cikkek szektorára, valamint a vasúti forgalom bővítésére az Új Selyemúton.

A légi- és tengeri szállításoknál, különösen az LCL szállítmányok esetében, szorosabban kapcsolódunk az európai és a belföldi szállítási hálózathoz. Ezen túlmenően a Dachser saját fejlesztésű TMS rendszerének, az Othello-nak a bevezetése lényegében befejeződött. „2020 közepére saját szállítmány kezelőrendszerünket fogjuk használni az összes küldemény 99%-nak kezelésére. A hatékonyság és a termelékenység ebből eredményezhető javulása teszi lehetővé számunkra, hogy további értéket teremtsünk ügyfeleink számára.” – mondja Simon.

A koronavírus válságában – A stabilitás a mentőöv a nehéz mindennapokban

Szolgáltatásainak további javítása érdekében a családi tulajdonban lévő vállalat tavaly 151 millió EUR-t fektetett be a tranzit terminálok és raktárak építésébe, bővítésébe, valamint IT rendszerek és a műszaki berendezések fejlesztésébe. Hasonló összegű beruházásokat terveznek az idei évre is. A koronavírus kitörése miatt azonban a Dachsernek, mint sok más cégnek át kell gondolnia üzleti terveit. „Nehéz megjósolni a vírus vállalkozásunkra gyakorolt hatásait, csak annyit tehetünk, hogy újraértékeljük a helyzetet, és ennek megfelelően reagálunk, elszánt és egyben rugalmas megközelítéseket alkalmazva. Az üzleti tevékenységek jelenlegi korlátozásai miatt nem tudjuk elkerülni az ipari alapanyagok szállításának üzletágában a volumen-visszaesést, különösen Spanyolországban és Franciaországban. Szolgáltatási portfóliónk sokrétű, emellett különösen nagy hangsúlyt fektettünk eddig is arra, hogy különböző iparágban tevékenykedő ügyfeleinkkel alakítsunk ki üzleti kapcsolatot, így lehetővé vált, hogy rugalmasan tudjunk alkalmazkodni a kialakult új helyzethez, kihívásokhoz. Mint logisztikai szolgáltató, kulcsfontosságú láncszemet képezünk az élelmiszeripar alapvető ellátási láncában, és azzal számolunk, hogy ez az üzletág viszonylag stabil marad.” magyarázza Simon.

A Dachser 2019-ben tovább növelte a saját tőkéjét 57% fölé. A jelenlegi mintegy 31 000 dolgozóval a vállalat több alkalmazottal rendelkezik, mint eddig történetében valaha. „Nagyon büszkék vagyunk erre, mert alkalmazottaink az általunk nyújtott szolgáltatás szívét és gerincét képviselik. A munkahelyteremtés a legfontosabb prioritásunk 2020-ban” – mondja Simon. „Szeretnénk továbbra is stabil és megbízható partner maradni az ügyfelek és az alvállalkozók számára. Együtt valós árakkal és méltányos díjazással legyőzzük a koronavírussal körülvett válságot, és megteremtjük az alapot a jövőbeli gyarapodáshoz.”