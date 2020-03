Vészhelyzet: így működik most a tranzit logisztika

Logisztika vészhelyzetben: a hazánkat átszelő, a szomszédos országokba irányuló kamionoknak áruforgalmi folyosókat jelöltek ki – mondta a tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkár a parlament népjóléti bizottságának tegnapi ülésén.

Menczer Tamás közölte: ez azt jelenti, hogy miután a kamion belép az országba, csak kijelölt útvonalon haladhat és kijelölt benzinkútnál tankolhat, majd a szintén kijelölt határállomáson hagyhatja el Magyarország területét Szerbia, Ukrajna és Románia felé. Ezeket a kamionokat megjelölik. Így kezelik a vírus idején a logisztika kérdését.

Az Olaszországból Magyarországra irányuló áruforgalom esetében a kamionsofőr elviszi a magyar célállomásra az árut, ott a kollégái lerakodnak. A kamionból nem szállhat ki, innen a legrövidebb úton a szállására mehet, és ott tartózkodik a következő fuvar felvételéig.

Az államtitkár hangsúlyozta: a nemzetközi közúti, vasúti és légi személyforgalmat felfüggesztették, de a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret nem zárták le, a magyar állampolgárok hazajöhetnek.

Változatlanul érvényben van az a rendelkezés, hogy annak, aki Olaszországból, Kínából, Dél-Koreából, Izraelből, Iránból érkezik, kéthetes hatóságilag elrendelt otthoni karanténba kell vonulnia.

Menczer Tamás elmondta, folyamatosan figyelik a szomszédos országok intézkedéseit, és azt, hol vannak magyarok külföldön karanténban. Jelezte, Ausztria teljes határzárat nem vezetett be, oda Olaszország felől is be lehet lépni. De ezeknek az embereknek rendelkeznie kell egy 4 napnál nem régebbi orvosi igazolással, hogy nem betegek. Ugyanez igaz a szlovén-olasz határra is.

Felhívta a figyelmet, hogy Ausztria Karintia és Tirol tartományában több település is karantén alatt van, valamint az egész országban kijárási korlátozásokat vezettek be. Az osztrák házi karantén megsértése 1500 eurós, a kijárási szabályok megsértése 2200 eurós, a gyülekezési tilalom megsértése 3600 eurós birsággal sújtható – ismertette.

Ausztriában a karantén alá helyezett területen sok magyar tartózkodik, de a turisták elhagyhatják a területet. Az osztrák hatóságok jelzése szerint 831 magyarnak van állandó bejelentett lakcíme ezeken a területeken, ugyanakkor a főkonzulátuson 37 magyar jelezte, hogy karantén által sújtott területen van.