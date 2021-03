Vadonatúj megoldás a logisztikában

A logisztikában dobbant nagyot egy ismert cég az autószállítás megújításával. Az ígéretek szerint fél éven belül hazánkban is elérhető lesz az új autóipari megoldás, a GEFCO és a Polestar együttműködésében a Moveecar platform.

Kínában a prémium elektromos meghajtású autómárkával, a Polestarral való együttműködéssel megkezdődött az autók házhozszállítása. Európában pedig a Magyarországgal egy klaszterhez tartozó cseh és szlovák piaci bevezetés után 2021 második felében Magyarországon is elérhetővé a GEFCO által fejlesztett Moveecar platform a logisztikában.

A magyarországi bevezetés előtt álló platform az autóipari szolgáltatások mobilizációjával segíti a gyártókat, bérleti és lízingcégeket, kis- és nagykereskedéseket. Ez az új megoldás egyszerre támogatja a munkafolyamatok optimalizációját és gyorsítja fel a járművek piacra kerülését, ráadásul az ügyfélélményt is növeli.

Kínai Sanghajban és Pekingben a prémium elektromos meghajtású autómárkával, a Polestarral együttműködésben megkezdte az új autók közvetlenül a vásárlókhoz való házhozszállítását GEFCO, a globális multimodális ellátási lánc szakértője és az európai autóipari logisztika vezető szolgáltatója.

„Az együttműködésnek és a Moveecar platformnak köszönhetően Polestar lehetővé teszi az ügyfelei számára a személyre szabott az EV tulajdonosi tapasztalattot, és mi örülünk, hogy részesei lehetünk ennek. A Moveecar szolgáltatásaival a Polestar ügyfelei üzletbe való látogatás nélkül is megkapják azt a szabadságot, hogy kiválaszthatják, hogy hová és mikor akarják szállíttatni a járművüket.” – mondta Laurent Sik, a kínai GEFCO ügyvezető igazgatója.

A GEFCO csoport új autóipari lehetőségeket biztosít a Moveecar digitális platformján, logisztikai hálózatának online összekapcsolása révén. Céljuk, hogy megkönnyítsék az autóipar távolsági felhasználásra való átállását, a járművek adásvételének és tulajdonlásának gördülékenyebbé tétele által.

A Moveecar a logisztikai és digitális megoldások együttes erejével biztosítja felhasználói számára az üzleti növekedést. Integrált és igény szerint változtatható szolgáltatásokat kínál a járművek nyilvántartásba vételtől azok használatban létének végéig, mind magánszemélyek, mind vállalatok számára, akár egyetlen autótól egészen nagy darabszámig, haszon- és személygépjárművek esetében egyaránt.

Az ügyfelek minél hatékonyabb elérése érdekében a szolgáltatások – többek között – magukba foglalják a járművek gyors és effektív háztól-házig szállítását. Legyen szó belföldi vagy nemzetközi, egy darabos vagy csoportos fuvarról, mi ellenőrzött és végfelhasználói elégedettséggel értékelt átadással végződő szállítást biztosítunk. A szállítmány követését email / SMS -ben küldött értesítések, vagy e-POC / e-POD valós idejű nyomkövetés biztosítja.

A Moveecar a szállítás utáni vagy a transzportok közti tárolásban is segítséget nyújt, amivel nem csak partnereink készletköltségei optimalizálhatók, de a fogyasztókhoz is segít közelebb kerülni. Az igény szerinti tárolás mellett lehetőség van a helyszínen való bemutatásra is, ahol a kereskedő/ végfelhasználó akár saját maga át tudja venni az autót vagy járművet.

A használt autók felújítása és karbantartása az értékesítési ár növelését a legjobb költség / átfutási idő mellett biztosítja. A szolgáltatás magába foglal egy 360 fokos átvizsgálást, a szükség szerinti javítást és adatkezelést, valamint a karbantartási műveleteket. A javítási munkálatok mellett digitális ellenőrzést (dokumentumok és műszaki), teszt vezetést és digitális kárbejelentési- és árajánlatkérési lehetőséget is biztosít.

A GEFCO újdonsága a felhasználók adminisztrációját is segíti a dokumentációk biztonságos kezelésével, egyszerű jármű bejelentéssel vagy épp bejelentés törléssel, valamint a vámmal és a pénzügyi képviselettel kapcsolatban is.

A Moveecar digitális platformján a partnerhálózatunk összekapcsolásával átfogó és integrált logisztikai szolgáltatásokat tud nyújtani. A felhasználóbarát online szolgáltatások időt takarítanak meg és zökkenőmentes integrációt biztosítanak az e-kereskedelmi webhelyeken, informatikai platformokon (Iframe/ API). A GEFCO az autóipar és a logisztika szakértőjeként online formában teszi elérhetővé a járműkereskedelem minden aspektusában szükséges és hasznos szolgáltatásokat, ezzel is támogatva az iparágat az üzleti folyamatosság fenntartásában.