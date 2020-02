Újra felkerülhetünk a világ vasúti térképére

Kelet-Közép-Európa legnagyobb intermodális terminálja épül Fényeslitkén 18 milliárd forintból, ezáltal Magyarország újra felkerülhet a vasúti logisztika térképére. Jelentősen nőhet ugyanis a hazai intermodális forgalom.

A legmodernebb technológiával felszerelt, új intermodális (többféle szállítóeszközt, illetve szállítási módot kombináló, ez esetben például a kamionokat vonattal szállító) logisztikai terminál építésének előkészítését kezdték meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Fényeslitkén – jelentették be a minap 11. Nemzetközi Közlekedéslogisztikai Konferencián, Herceghalmon.

Az East-West Intermodális Logisztikai Szolgáltató Zrt. beruházásában 18 milliárd forintból megvalósuló vasúti kombiterminál a legnagyobb ilyen létesítmény lesz Kelet-Közép-Európában. A terminál évente akár 500 ezer 20 lábas konténert (TEU) is tud majd kezelni – átrakodni a közúti forgalomból vasútra, illetve vasútról vasútra –, amivel majdnem duplájára nőhet a hazai intermodális kapacitás.

A 2021 végén elkészülő beruházásnak köszönhetően Magyarország aktív részese lehet az Új Selyemút kontinentális forgalmának, és új lehetőségek nyílnak meg a Kínába irányuló magyar export számára is. A terminál energiaellátása az országos klímastratégiával összhangban zöldtechnológiával valósul meg.

A Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége (MLSZKSZ) 2020. január 30-31-én. – tizenegyedik alkalommal rendezi meg a Nemzetközi Közlekedéslogisztikai Konferenciát. A rendezvény fókuszában a logisztikai iparág versenyképessége, a digitalizáció és a modern logisztikai megoldások állnak.

Kelet-Közép-Európa legnagyobb intermodális vasúti terminálja épülhet meg 2021 végéig Fényeslitkén, amivel Magyarország visszakerülhet a vasúti logisztikai térképre. A fényeslitkei Orienter Ipari Parkban felépülő terminál terveit a beruházó East-West Intermodális Logisztikai Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója, Tálosi János ismertette a 11. Nemzetközi Közlekedéslogisztikai Konferencián.

Hazánkban hosszú idő óta szükség van egy modern intermodális terminál létesítésére, minthogy a keleti és nyugati határ termináljai – beleértve Záhony Portot is – már egyaránt elavultak. Mindemellett egyre fokozódó igény van arra, hogy új irányok nyíljanak az Új Selyemúton. „A fényeslitkei terminálon elsősorban Ukrajna, Oroszország, Kazahsztán, Azerbajdzsán és Kína irányából várható forgalom” – mondta Tálosi János vezérigazgató, majd hozzátette, céljuk, hogy az Európából ezekbe az országokba irányuló exportot is jelentősen felfuttassák, emellett a terminál megépítése a Kínába irányuló magyar export számára is új lehetőséget jelent majd.

A 21. századi technológiával felszerelt terminál alkalmas lesz vasútról közútra, közútról vasútra és vasútról vasútra is átrakni konténereket, konténertartályokat és félpótkocsikat. A beruházás méreteit jól érzékelteti, hogy míg a teljes jelenlegi hazai intermodális kapacitás éves szinten 630 ezer TEU-ra tehető, a fényeslitkei terminál elméleti kapacitása évente 500 ezer TEU lesz. „Ha a terminál megépül, akár duplájára is nőhet a magyarországi intermodális forgalom, ami környezeti hatását tekintve is számottevő” – hangsúlyozta Tálosi János.

A terminál megépítésével jelentősen csökkenhet a 4-es út környezetterhelése, minthogy teljes kamionszerelvényeket vagy akár félpótkocsikat is fel tudnak rakni vasútra. A terminál kombi része akár napi 6-8 darab – 23 teljes közúti szerelvényt vagy 28 félpótkocsit szállító – vonatot is tud indítani és fogadni Európa felöl, amivel gyakorlatilag megszűnne a Záhonyi várakozás és jelentősen csökkenne a 4-es út kamionforgalma.

Ehhez a félpótkocsik tárolására alkalmas parkolót is építenek. A terminált teljesen zöld technológiával tervezik működtetni, nagy teljesítményű napelem park, valamint hőszivattyú-rendszer biztosítja majd az energiaellátást.

A terminál, amelyet 2021. negyedik negyedévében terveznek átadni, 18 milliárd forintból valósul meg. Jelenleg az építési engedélyeztetési eljárás van folyamatban, a projektet korábban a kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásnak nyilvánította. A terminálon 140 ember foglakoztatását tervezik, de közvetett módon 400 embernek biztosíthatnak munkalehetőséget. Emellett a szakemberképzés alapjainak megerősítése érdekében a záhonyi szakközépiskolában informatikai oktató kabinetet hoztak létre, valamint ösztöndíjprogrammal támogatnák a Nyíregyházi Egyetem logisztikus képzését, és egy együttműködési megállapodás keretében új technológiákkal ismertetik meg a képzésben résztvevőket.

„Az eddigi eseti jellegű Kínából érkező konténerforgalommal szemben a beruházásnak köszönhetően Magyarországnak lehetősége lesz aktívan bekapcsolódni az Új Selyemút kontinentális forgalmába” – mondta Bíró Koppány Ajtony. Az MLSZKSZ főtitkára szerint a beruházásnak köszönhetően évente több tízezer konténer érkezhet Kínából, továbbá a terminál megépülése komoly lehetőséget kínál az ukrajnai közúti teherforgalom vasútra terelésére is.

A megnövekedett kínai konténeres forgalom akár több tízmilliárd forintos többletbevételt generálhat a hazai logisztikai ágazatban, és jelentősen csökkentheti a környezetterhelést. „A közúti áruforgalom vasútra terelése vonatonként 30-35 kamionnal jelent kevesebbet az utakon. Ha a terminál csúcsra lesz járatva, évente 30-40 ezer kamion tűnhet el az utakról, ami számottevő környezeti terheléscsökkenést jelente Magyarország számára, és jelentősen növekedhetnek a vasúthasználatból eredő állami díjbevételek” – tette hozzá az MLSZKSZ főtitkára.