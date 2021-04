Pécsett átadták a legújabb, csaknem 11 ezer négyzetméteres raktárcsarnokot a NIPÜF Csoport ipari parkjában. A létesítményre hosszú távú bérleti megállapodást írtak alá. A több mint 2,5 milliárd forintos beruházással a NIPÜF által létrehozott logisztikai ingatlanok összterülete országszerte 168 ezer négyzetméter.

Az M60-as autópálya mellett, a Pécs-Pogány Airport közelében található Inpark Pécs ipari parkban épült fel a NIPÜF Csoport legújabb raktárcsarnoka. A már korábban meglévő, több mint 22 ezer négyzetméteres épületben autóipari alkatrészek gyártása és raktározása folyik, a most elkészült egységet pedig logisztikai szolgáltatások nyújtására használja a Raben Trans European Hungary Kft. A park fennmaradó szabad területein további csaknem 140 ezer négyzetméter ipari létesítmény kaphat helyet, ebből több mint 38 ezer négyzetméterre már építési engedéllyel is rendelkezik a NIPÜF.

Dr. Kiss László, a NIPÜF Csoport vezérigazgatója az átadás kapcsán elmondta: „Az újabb pécsi beruházásunkkal nemcsak saját pozíciónkat erősítjük a térségben, hanem partnereink hatékonyabb működéséhez is hozzájárulhatunk. A hazánkban újonnan letelepedő cégek igényeinek kielégítése mellett fontosnak érezzük, hogy minél több, már az országban működő hazai és nemzetközi vállalat használhassa ki a bővülés lehetőségeit, és örömmel működünk közre minden ilyen kezdeményezésben. A logisztikai szektor a magyar gazdaságban egyre nagyobb szerepet kap. A mostani projekt a Dél-Dunántúl gazdaságának fejlesztése szempontjából is jelentős, hiszen új munkahelyek jönnek létre, ami egybevág a kormányzati intézkedések céljával is. Jelenleg további több mint 17 ezer négyzetméternyi csarnok kivitelezésén dolgozunk, és hamarosan újabb fejlesztéseket indítunk.

Árvai Csaba, a Raben Trans European Hungary Kft. ügyvezető igazgatója hangsúlyozta: „Az elmúlt hónapokban a NIPÜF Csoporttal közösen végzett munka nyomán egy minden igénynek megfelelő, fenntartható létesítményben kezdhetjük meg a munkát. A most átadott új raktár helyi partnerünk még magasabb színvonalú kiszolgálását teszi lehetővé, a csarnok cross-docking része pedig fontos eleme az országos lefedettséget biztosító depóhálózatunknak. Ezzel a beruházással stratégiánk kiemelt eleme valósult meg, így a jövőben kiterjedt szállítmányozási és logisztikai szolgáltatás-portfóliónk közvetlenül elérhetővé válik a délnyugat-magyarországi régió gazdasági szereplői részére is.”